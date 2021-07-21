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Экономика выходит из кризиса: Пандемия показала, что рынку есть куда расти, — замглавы НБУ

Главная » Последние новости » Новости экономики » Экономика выходит из кризиса: Пандемия показала, что рынку есть куда расти, - замглавы НБУ
 
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В НБУ неоднократно заявляли о том, что экономика Украины выходит из кризиса

Ликвидность банковского сектора превышает 200 млрд грн, это действительно очень много. Как сообщают Экономические Новости со ссылкой на сайт ЛИГА, такое мнение высказал заместитель главы Национального банка Украины Ярослав Матузка.

«Пандемия показала, что рынку есть куда расти: только 30% объема кредитов долгосрочного рефинансирования банки направили на кредитование реального сектора. Все остальное пошло в основном в ОВГЗ. Однако мы видим, что портфели все-таки растут: и корпоративный, и потребительский. Хорошими темпами растет ипотека: + 42% г/г. Перспективное направление — программы государственной поддержки бизнеса. Например 5-7-9 уже превышает 53 млрд грн. Мы очень тщательно осуществляем надзор за бизнес-моделями банков. Система достаточно капитализированной. Норматив NSFR выполняется всеми банками, кроме двух. Другие нормативы ликвидности — Н6 и LCR нарушает лишь один банк», — рассказал эксперт.

Кроме того, замглавы Национального банка Украины рассказал о будущем криптовалюты в стране. Так, ранее основатель Monobank Олег Гороховский недавно заявил, что банк готовит к выпуску карты в криптовалюта, там ожидают исключительно согласования регулятора. Матузка рассказал о том, НБУ находится в конструктивном диалоге с банком: «Этот вопрос надо изучить, в частности в контексте противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. В то же время, скоро ВРУ может рассмотреть законопроекты, которые должны определить правовой статус виртуальных активов (в частности, криптовалюта)», — рассказал он, добавив, что лично имеет много вопросов к крипте.

Напомним, ранее ЭН рассказывали о том, как твитты Илона Маска регулярно меняют ситуацию на рынке криптовалюты.

Читайте: НБУ может начать выпуск цифровых денег: как отразится на экономике
Экономические новости youtube Автор: Оксана Ельченко
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