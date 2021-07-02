Конфеты «Рошен» во всех госучреждениях страны — похоже на монополию, — Арахамия (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости экономики » Конфеты «Рошен» во всех госучреждениях страны - похоже на монополию, - Арахамия (ВИДЕО) Конфеты «Рошен» во всех госучреждениях страны - похоже на монополию, - Арахамия (ВИДЕО)

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Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал о законопроекте, который существенно расширяет полномочия АМКУ соавтором которого он является.

Арахамия отметил, что новый законопроект призван усилить позиции Антимонопольного комитета (АМКУ) в борьбе со злоупотреблениями крупного бизнеса и олигархов. Об этом информирует спецкор Экономических новостей в Верховной Раде Украины.

Отвечая на вопрос журналистов относительно некоторых спорных норм прописанных в законопроекте, в частности, разрешающих представителям АМКУ проводить обыски, Арахамия отметил, что усиление позиций Антимонопольного Комитета необходимо для эффективного противостояния с олигархатом, отметив в этом контексте фабрику «Рошен».

Так по словам нардепа, очень похоже на монополию факт присутствия продукции «Рошен» практически во всех государственных учреждениях страны.

Арахамия недоумевает, как при отрытом тендере среди множества кондитерских компаний побеждает только одна вот уже на протяжении 6 лет.

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«Я всегда вижу конфеты только одной марки в государственных учреждениях. А как так произошло? Там же прозрачные тендеры. Давайте соберём людей и спросим, каким образом за последние 6 лет в каждом госучреждении были конфеты одной торговой марки», — возмутился нардеп.

Арахамия также отметил, что законопроект будет доработан ко второму чтению, и пожелания, а также замечания экспертного сообщества будут рассмотрены профильным Комитетом ВР и рабочей группой.

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Напомним, в Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект № 5431, который существенно расширяет полномочия Антимонопольного Комитета Украины (АМКУ).

Среди недостатков законопроекта экспертное сообщество отметило то, что антимонопольные проверки могут иметь формат обыска, а права человека на обжалование действий АМКУ и защиты граждан не прописаны.

Представители АМКУ смогут приходить к физическим лицам, которые имеют какое-либо отношение к предприятию и это может быть вариантом давления на компании.

Также АМКУ будет иметь возможность проводить допросы при том, что АМКУ не является правоохранительным органом.