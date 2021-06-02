Прожиточный минимум необходимо поднять, а штрафы для бизнеса — отменить, — Железняк (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости экономики » Прожиточный минимум необходимо поднять, а штрафы для бизнеса - отменить, - Железняк (ВИДЕО) Прожиточный минимум необходимо поднять, а штрафы для бизнеса - отменить, - Железняк (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

Глава фракции «Голос» Ярослав Железняк рассказал, почему закон о поднятии прожиточного минимума важен не только для граждан Украины, но и для отечественного бизнеса.

По словам нардепа, ранее поднятие прожиточного минимума влекло за собой поднятие штрафных санкций в случае их не выполнения. Сегодня эту норму нардепы хотят отменить, — передает слова депутата собкор Экономических новостей в ВР Украины.

«Мы хотим поднять прожиточный минимум, но мы не хотим в это же время «убивать» наш бизнес. А эта привязка как раз и способствует росту финансовой нагрузки на бизнес-среду. Именно поэтому Кабмин, увеличивая на одну гривну прожиточный минимум, терпит колоссальные потери в бюджете», — отмечает нардеп.

Так, по словам Железняка, сегодняшним законом нардепы планируют отказаться от «привязки» прожиточного минимума к целому ряду показателей и оставляют его как отдельный показатель, чтобы без потерь для бюджета и без огромных штрафов для бизнеса поднять сумму прожиточного минимума.

«Мы сможем поднять прожиточный минимум, сможем поднять зарплаты и при этом не будем повышать штрафы. Полагаю, что в первом чтении мы поддержим этот законопроект, а во втором чтении мы пропишем все замечания, чтобы вопросы штрафов, а также других начислений для бизнеса, были более спрогнозированы», — отметил нардеп.

Читайте: Бюро экономической безопасности не должен возглавлять бывший налоговик, - Железняк (ВИДЕО)

Напомним, сегодня депутаты проголосовали в первом чтении за проект Закона № 3515 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопросов формирования прожиточного минимума и создания предпосылок для его повышения.