Экспорт зерновых из Украины в нынешнем сезоне достиг 1 млн тонн

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Экспорт зерна из Украины достиг 1 млн. тонн в новом сезоне 2021/22 июнь-июль, что на 108 000 тонн меньше, чем годом ранее.

В том числе 292 000 тонн пшеницы, 207 000 тонн ячменя и 498 000 тонн кукурузы, свидетельствуют данные министерства сельского хозяйства Украины, информируют Экономические новости.

Украина, которая уже начала сбор урожая зерновых в 2021 году, планирует намолотить около 76 миллионов тонн зерна в 2021 году по сравнению с 65 миллионами тонн в 2020 году.

Правительство заявило, что в сезоне 2021/22 экспорт зерна может вырасти до 56 миллионов тонн, включая 20,7 миллиона тонн пшеницы, 30,7 миллиона тонн кукурузы и 4,1 миллиона тонн ячменя.