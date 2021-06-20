Россия создает искусственный дефицит газа в Европе: цены взлетели до 13-летнего максимума

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На этой неделе цены на газ в Европе достигли 13-летнего максимума. Голубое топливо стало в 6 раз дороже, чем летом прошлого года.

Как информируют Экономические новости, об этом в своём Фэйсбук-профиле написал управляющий оператором ГТС Украины Сергей Макогон.

По его слова, стоимости газа на европейском хабе TTF достигли 13-летнего максимума.

За день до этого глава Минэнерго Герман Галущенко сообщил, что если газ в Европе будет повышаться в цене, то ежемесячная плата за голубое топливо в Украине также вырастет.

Одной из причин повышения цен на газ стали ограничения «Газпрома» на поставки газа в страны Евросоюза. Украина предложила использовать допмощности собственной газотранспортной системы, чтобы полностью восполнить спрос на голубой топливо в Европе. Но Российская Федерация игнорирует предложение Украины и искусственно ограничивает продажи своего газа.

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Такие действия РФ эксперты объясняют следующими мотивами. Таким образом, Российская Федерация пытается обосновать необходимость запуска допканала транспортировки газа в Европу — газопровода «Nord Stream 2». Кроме того, искусственное ограничение на поставки газа повышает цены на газ из России, позволяя получать больше дохода на меньших объемах продаж.