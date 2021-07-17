Украина планирует собрать около 76 миллионов тонн зерна в этом году

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На сегодняшний день украинские хозяйства собрали 5,5 млн. тонн зерна с 8,6% посевных площадей при урожайности 4,16 тонны с гектара.

Об этом сообщило министерство сельского хозяйства в пятницу, информируют Экономические новости.

Этот объем включает 2,9 млн тонн ячменя, собранного с 27,8% площади при урожайности 4,29 тонны с гектара, и 2,5 млн тонн пшеницы при урожайности 4,11 тонны, сказали в министерстве.

Благоприятная погода может помочь Украине собрать около 76 миллионов тонн зерна в этом году, по сравнению с 65 миллионами в 2020 году, заявили в министерстве.