Данилов утверждает, что не допустит открытия российских гипермаркетов в Украине

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Выход российской сети супермаркетов Mere на украинский рынок невозможен. Информация не соответствует действительности.

Как информируют Экономические новости, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Секретаря СНБО попросили дать комментарий по поводу информации о том, что сеть «Mere» (проект владельца российской сети дисконтных магазинов «Светофор») планирует возобновить работу собственных магазинов в Николаеве, а также открыть около 40 магазинов в Украине до конца нынешнего года.

«Мне не известно, как это может быть. Это чистой воды провокация. Даже если какие-то городские власти позволят этим ребятам зайти в Украину, поверьте, мы отлично знаем, что это нереально… Пусть уходят, им есть где развиваться. В Хабаровске, к примеру. Пусть там развивают дискаунтеры. Если региональные власти Украины будут отдавать приоритет российскому бизнесу, если речь идет о Николаеве, то к мэру и местным депутатам будут применены надлежащие меры. Без их содействия это сделать нереально», — подчеркнул Данилов.