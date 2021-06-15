Верховная Рада рассмотрит списание долгов за энергоносители теплокомунэнерго и водоканалов, — Бойко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости экономики » Верховная Рада рассмотрит списание долгов за энергоносители теплокомунэнерго и водоканалов, - Бойко (ВИДЕО) Верховная Рада рассмотрит списание долгов за энергоносители теплокомунэнерго и водоканалов, - Бойко (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «ОПЗЖ» Юрий Бойко рассказал о законопроекте, который предполагает начало процесса списания колоссальных задолженностей за энергоносители и по коммунальным платежам украинцев.

Бойко отметил, что на сегодня в Украине наблюдается катастрофическая ситуация, которая сложилась вследствие возникновения взаимной задолженности по коммунальным платежам, а это порядка 80 млрд грн, — сообщает спецкор Экономических новостей в ВР Украины.

По мнению нардепа, подобная ситуация стала возможна из-за необоснованно высоких тарифов, которые большая часть граждан страны просто не в состоянии платить.

По словам нардепа, законопроект, который Верховная Рада рассмотрит сегодня, предполагает положить начало «распутыванию клубка» взаимных задолженностей с тем, чтобы войти в новый отопительный сезон без коллапса энергосистемы.

«Этот закон предполагает «расшивку» и решение проблемы взаимной задолженностей, которые будут регулироваться нормативными документами. Например, водоканалы должны теплокомунэнерго, облэнерго должны поставщикам электроэнергии, те должны за газ или за уголь. Вот эта цепочка взаимных долгов как раз и будет распутываться. И законопроект призван эти процессы регулировать», — отметил Бойко.

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Народный депутат подчеркнул, что это только первый шаг, к, так называемой, «расшивке долгов». Дальше будет рассмотрен вопрос накопленных коммунальных долгов населением Украины.

Напомним, сегодня Верховная Рада рассмотрит Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения урегулирования задолженности за потребленные энергоносители теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций, предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения.

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