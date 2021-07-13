ЕС и Украина подписали предварительное соглашение по ключевому сырью для аккумуляторов

Главная » Последние новости » Новости экономики » ЕС и Украина подписали предварительное соглашение по ключевому сырью для аккумуляторов ЕС и Украина подписали предварительное соглашение по ключевому сырью для аккумуляторов

Закрыть Отправить

Европейский Союз и Украина подписали во вторник меморандум о взаимопонимании (МОВ) по важнейшим видам сырья и батареям, поскольку блок из 27 стран пытается диверсифицировать поставки после сбоев, вызванных пандемией COVID-19.

Этот шаг является частью Плана действий Европейской комиссии по важнейшим сырьевым материалам, объявленного в сентябре с целью укрепления поставок материалов, жизненно важных для таких отраслей, как аэрокосмическая, оборонная, электронная, автомобильная и возобновляемая энергетика, а также энергоемкие отрасли промышленности и сектор здравоохранения, информируют Экономические новости со ссылкой на агентство Reuters.

Вице-президент Европейской комиссии Марош Сефчович и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписали Меморандум о взаимопонимании в Киеве во время конференции ЕС-Украина.

«Обеспечение устойчивого снабжения сырьем является важнейшей предпосылкой для достижения целей «зеленого» и цифрового перехода», — сказал Сефчович перед визитом в Киев.

«Развитие сотрудничества с ЕС имеет для нас стратегическое значение и поможет интегрировать цепочки поставок минерального сырья и укрепить стратегическую устойчивость в период постпандемического восстановления», — сказал Шмыгаль.

Читайте: ЕС и Украина подпишут "стратегическое партнерство" по сырью

В прошлом году ЕС обновил свой список критически важных сырьевых материалов, включив в него бокситы, литий, титан и стронций. Китай обеспечивает 98% поставок редкоземельных элементов в ЕС.

По оценкам ЕС, только для питания батарей электромобилей и хранения энергии ему потребуется в 18 раз больше лития к 2030 году и в 60 раз больше к 2050 году.