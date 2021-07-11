Строительство газопровода «Nord Stream-2» будет завершено к концу августа

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Газопровод "Северный поток 2" планируется ввести в эксплуатацию до конца августа этого года. При этом генеральный директор компании Nord Stream 2 AG утверждает, что он не видит никаких негативных факторов и последствий для Украины в результате строительства этого газопровода.

Строительство газопровода «Северный поток 2» по дну Балтийского моря должно быть завершено через несколько недель. «Мы ожидаем, что строительные работы будут завершены к концу августа», — сказал генеральный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг немецкой газете Handelsblatt, информируют Экономические новости.

«В настоящее время строительство трубопровода завершено на 98 процентов. Два процента, которых все еще не хватает, касаются одной из двух нитей. Другая нить полностью построена», — пояснил Варниг.

Управляющий директор подчеркнул, что цель — ввести газопровод в эксплуатацию «до конца этого года».

Варниг отверг сообщения о том, что возникли проблемы с сертификацией работ, требуемой лицензирующими органами.

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«В результате мы получим трубопровод, отвечающий всем разрешительным требованиям и международным отраслевым стандартам», — сказал он.

Говоря о будущей роли Украины как транзитной страны для российского природного газа, Варниг сказал, что у него «нет ни малейших сомнений» в том, что транзит «останется неотъемлемой частью транспортировки газа из России в Европу через Украину и после 2024 года».

В конце 2024 года истекает срок действия существующего транзитного соглашения между Россией и Украиной.

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«Я предполагаю, что этот вопрос уже поднимался на переговорах с Россией правительством Германии», — сказал Варниг.

По его словам, суть вопроса заключается в том, что Украина может быть уверена в получении миллиардных доходов от поставок российского газа в долгосрочной перспективе. Правительство Германии намерено добиваться досрочного продления контракта.

Газопровод «Северный поток-2» пройдет от Выборга в России через Балтийское море до Лубмина около Грайфсвальда в земле Мекленбург-Передняя Померания.

В будущем он будет транспортировать 55 миллиардов кубометров природного газа в год из России в Германию.

Проект является спорным. Правительство США критикует проект за то, что он делает Европу слишком зависимой от России в вопросах энергоснабжения.