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«Северный поток-2»- это геополитическое оружие Кремля, нацеленное в самое сердце Европы

Главная » Последние новости » Новости экономики » "Северный поток-2"- это геополитическое оружие Кремля, нацеленное в самое сердце Европы
 
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Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Белый дом 15 июля. Когда она встретится с президентом США Джо Байденом, газопровод "Северный поток - 2", скорее всего, будет стоять на первом месте в повестке дня.

США уже давно выступают против этого проекта энергетической инфраструктуры под руководством Кремля, но в последние месяцы Байден ясно дал понять, что готов изучить возможные компромиссы, которые могли бы минимизировать любые негативные последствия от строительства газопровода и в то же время предотвратить разрыв в американо-германских отношениях. Как информируют Экономические новости, об этом пишет Atlantic Council.

Ожидается, что во время предстоящей встречи в Вашингтоне Меркель представит экономические аргументы в пользу «Северного потока — 2» и в очередной раз пообещает, что Германия будет настаивать на продолжении транзита российского газа через Украину после окончания срока действия текущего контракта, который истекает в 2024 году.

С чисто коммерческой точки зрения аргументы Меркель могут показаться убедительными. Но, как признает большинство объективных и честных аналитиков, «Северный поток — 2» — это не типичный бизнес-проект. Напротив, это геополитическое оружие, нацеленное в сердце Европы, которое с самого начала задумывалось как инструмент для изолирования Украины и укрепления позиций России в ее конфликте с западным миром.

Сейчас, когда строительство «Северного потока-2» близится к завершению, Россия делает мало, чтобы развеять опасения, что она намерена шантажировать Европу новым газопроводом. Напротив, действия Москвы свидетельствуют о том, что она становится все более уверенной в своей способности использовать поставки энергоносителей в геополитических целях.

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В последние месяцы контролируемый Кремлем газовый гигант «Газпром» отклонил предложения Украины о поставках дополнительных объемов газа, несмотря на резкий рост спроса на газ в Европе, вызванный рядом факторов, включая ремонтные работы на альтернативных российских трубопроводах. Москва предпочитает дождаться ввода в эксплуатацию «Северного потока-2» и хочет дать понять, что ожидает от европейских клиентов России содействия этому процессу без промедления.

Решение России не поставлять дополнительный газ на европейские рынки через Украину привело к рекордно высоким ценам и резкому падению запасов газа. Это вызывает обеспокоенность по всей Европе в преддверии наступающего отопительного сезона.

Оператор газотранспортной системы Украины более чем способен удовлетворить любой рост европейского спроса на российский газ, однако в последние годы Москва предпочитает сокращать потоки, развивая альтернативные транзитные маршруты в обход Украины. Несмотря на эту общую тенденцию к снижению, в 2019 и 2020 годах «Газпром» все же забронировал дополнительные украинские мощности, чтобы компенсировать временный дефицит из-за ремонтных работ на трубопроводах в других странах. Поэтому разумно заключить, что Москва не испытывала серьезных проблем с этой практикой до текущего летнего сезона. Большинство наблюдателей связывают это изменение в политике с «Северным потоком — 2» и желанием России подчеркнуть, что новый трубопровод является единственным способом обеспечить дополнительные поставки газа.

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Действия Москвы нельзя объяснить ссылками на законные экономические интересы «Газпрома». В действительности эти последние маневры отражают геополитические интересы России и личные предпочтения Владимира Путина. Кремль явно почувствовал отсутствие единства в западном мире по поводу проекта «Северный поток-2» и стремится усугубить эти разногласия, отстаивая собственные стратегические интересы.

Отказываясь решать проблему нынешнего дефицита поставок, Путин надеется усилить давление на Германию и ЕС с целью получения окончательных разрешений, необходимых для ввода «Северного потока — 2» в эксплуатацию. Таким тонко завуалированным способом он стремится подчеркнуть растущую силу позиции России как основного поставщика газа в Европу.

Последние действия «Газпрома» еще раз демонстрируют, что Россия не является надежным партнером и не намерена отделять экономические интересы от геополитических. Вместо этого Москва рассматривает поставки энергоносителей как инструмент внешней политики для расширения российского влияния. Это наиболее очевидно в границах бывших царской и советской империй, где современная Россия продолжает считать своих независимых соседей лишь частично суверенными и находящимися под неформальным контролем Кремля.

Основной мишенью нынешней трубопроводной стратегии России является Украина. Хотя негативное влияние «Северного потока-2» на украинскую экономику хорошо известно, новый газопровод Путина представляет потенциально гораздо большую угрозу для безопасности Украины. Подрывая статус страны как ключевого транзитного канала в ЕС, Москве удастся резко снизить геополитическую значимость Украины. Это может открыть путь для серьезной эскалации продолжающейся военной интервенции России в Украине.

Поскольку борьба за «Северный поток — 2» вступает в свою последнюю и решающую стадию, европейским лидерам пора задуматься о последствиях этого судьбоносного инфраструктурного проекта. Действительно ли в интересах Европы поддерживать газопровод, который Россия явно рассматривает как геополитическое оружие? Как могут лидеры ЕС заявлять, что они поддерживают Украину, и в то же время позволять «Северному потоку-2» продолжаться?

Единственный разумный ответ на эти щекотливые вопросы — большая европейская солидарность. Если Украина и страны-члены ЕС не объединятся сейчас, можно не сомневаться, что они по отдельности станут жертвами новых актов российского шантажа и агрессии, когда Москва укрепит свой контроль над энергоснабжением всего континента.
Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
Посещений: 109

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