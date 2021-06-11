Послы G7 сделали важное заявление по энергорынку Украины

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Послы G7 заявили о важности корпоративного управления для энергорынка.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел встречу с руководством дипломатических миссий стран «Большой семерки» (G7) и представительства Европейского Союза. Со стороны стран «Большой семерки» и ЕС во встрече приняли участие Матти Маасикас (ЕС), Кристина Квин (США), Лариса Ґаладза (Канада), Этьен де Понсен (Франция), Николас Геррокс (Великобритания) и Казуя Оцука (Япония). Об этом сообщают Экономические Новости со ссылкой на Минэнергетики.

Послы стран G7 подчеркнули важность эффективного корпоративного управления как инструмента для обеспечения конкурентного, либерализованного энергетического рынка. В свою очередь, Герман Галущенко рассказал о стратегических приоритетах развития отрасли. Главными задачами министр энергетики назвал реорганизацию рынка электроэнергии, реализацию Европейского зеленого курса, интеграцию украинской энергетической системы в европейскую сеть (ENTSO-E), реструктуризацию угольной отрасли как одного из важных инструментов декарбонизации украинской энергетики, и рассказал о других шагах, направленных на усиление энергетической безопасности Украины.

Участники встречи высоко оценили указанные стратегические направления работы министерства. Стороны договорились о продолжении плодотворного диалога и дальнейшего сотрудничества.

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Герман Галущенко также провел встречу с директором Секретариата Европейского Энергетического Сообщества (ЕЭС) Яном Копачем. Во время встречи Герман Галущенко и Ян Копач обсудили ряд вопросов по реформированию энергетического сектора Украины, в частности, ситуацию на рынке электрической энергии и интеграцию украинской энергосистемы в ENTSO-E.

Господин Копач отметил, что 2023 год — это реалистичный срок синхронизации энергосистем Украины и ЕС. Во время встречи отдельно обсуждались вопросы финансового состояния НЭК «Укрэнерго» и других государственных компаний.

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Министр также проинформировал директора ЕЭС о состоянии работы по проекту относительно новой модели ПСО, которая находится на финальной стадии доработки в Министерстве энергетики. Герман Галущенко и Ян Копач подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству для последовательного проведения реформ и декарбонизации энергетического сектора.