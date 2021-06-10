Первое легальное казино Украины «Billionare» поделилось итогами работы
Компания ООО «Биллионаре казино компани» поделилась результатами первого месяца работы своего казино Billionaire, расположенного в историческом центре столицы.
Месяц назад в пятизвездочном отеле InterContinental Kyiv официально заработало первое детенизованное казино в Украине, общей площадью 506,8 кв. м. Это первое казино страны, получившее лицензию и единственное — с украинскими инвестициями. За этот период премиальный уровень досуга в Киеве испробовало около 1000 человек, 60% которых — иностранцы. Несмотря на популярность украинского казино среди жителей других стран, топ-менеджеры сетуют на трудности с получением виз для иностранцев.
По словам client service director «Billionare Casino» Андрея Пархоменко, сейчас есть страны, как вот Иран или Ирак, из которых очень тяжело попасть в Украину. Тем не менее, в Billionaire casino персонал владеет не только украинским и русским, но и английским и турецким языками. Кроме того, существует отдельное подразделение с турецким менеджментом , которое работает исключительно с гостями из этой страны. Среди других проблем, которые сейчас тормозят развитие легальных казино — нелегальные залы. По словам топ-менеджера Billionaire Юрия Пилипенко, из-за «чернушных» залов, где люди оставляют последние деньги, в обществе и возникает негатив. Но и это не все нерешенные вопросы, с которыми предстоит разобраться. В частности, в украинском казино выразили надежду на то, что с принятием закона 2713-д должны появиться многие ответы, например, введут понятие минимального выигрыша, что привлечет намного больше иностранных туристов. «Дополнительные туристы в Украине — это дополнительные доходы. Это занятые места в гостиницах, траты туристов на развлечения, рестораны… Мы вместе с государством хотим развивать эту отрасль», — рассказали в Billionaire.
Кроме того, в Billionaire casino поделились цифрами, которые позволяют понять, как прошел дебютный месяц работы первого украинского казино. Так, стоимость основной лицензии составляет 72 млн грн, в 7 млн каждый месяц обходится аренда. Кроме того, детенизованное казино заплатило в государственную казну 4,2 млн за лицензию на четыре стола с кольцом рулетки, 6,48 млн — за двенадцать столов без рулетки, около 10 млн — за 50 слот-автоматов. В целом, за этот период казино создало 150 рабочих мест с «белой» заработной платой и пополнило госбюджет на 90 миллионов гривен. Доход заведения за этот период составил примерно 6−7 млн грн.
Что же касается выигрышей посетителей, то 82% выплат было получено, благодаря игровым автоматам, 18% — рулетке и карточным играм. Собственно, эти цифры соответствуют показателям офлайн-казино во всем мире. Вообще, Billionaire casino — это 16 игровых столов и 50 слотов, расположенных в пяти залах с изысканным интерьером. Там посетителям предлагают классический набор игр от блэкджека и рулетки до игры Novopocker, которая представлена только на Кипре. Так как речь идет о заведении премиум-сегмента, рекомендованный размен составляет 1000 долларов. Согласно требованиям украинского закона о легализации казино, гости должны всегда иметь при себе паспорт, а также — не забывать о дресс-коде заведения. Кроме того, важное преимущество легальных казино состоит в том, что человек или, примером, его ближайший родственник, может наблюдать, не появилась ли у него зависимость. Сейчас формируется список тех, кому игра запрещена, который будет создаваться по заявлениям самих лудоманов и их близких людей. Игрок и его интересы защищены законом.
В Billionaire casino отмечают, что первые 30 дней работы показали, что легализация игорного бизнеса может пополнить государственную казну за счет налогов, а также — взбодрить отельно-ресторанный и туристический бизнес. Кроме того, это возможность создать новые рабочие места и вернуть домой украинцев, которые работают за границей. Например, — крупье или диллеров, которые не были востребованы в Украине с 2009 года, когда в стране запретили казино.
Отметим, в большинстве стран бюджет на протяжении многих лет пополняется за счет казино. 11 августа 2020 года глава Украинского государства Владимир Зеленский подписал закон о легализации азартных игр, которые в Украине были запрещены на протяжении одиннадцати лет. 16 февраля 2021 года первый пятизвездочный отель в украинской столице получил лицензию на открытие игорных залов.