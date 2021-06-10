РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости экономики

10.06.2021 г.
17:12 Первое легальное казино Украины "Billionare" поделилось итогами работы
11:00 Строительство аэропорта в Днепре: почему процесс идет такими медленными темпами
09:20 Новый стиль для Киевской школы экономики
09.06.2021 г.
13:24 Первая в мире страна легализовала биткойны как платежное средство
13:14 В Украине цена черешни бьет рекорды. "Переплюнула" даже европейские ценники
10:55 Из-за неравномерного восстановления мировой экономики бедные страны останутся позади, - Всемирный банк
10:00 Цена на нефть поднялась почти до двухлетнего максимума
Все новости экономики

Аналитика

06.06.2021

Закон о деолигархизации: пиаршоу или реальная борьба

Закон о деолигархизации: пиаршоу или реальная борьба
Широко распиаренный законопроект Зеленского о борьбе с олигархами оказался, мягко выражаясь, сочинением на тему, имеющую весьма далекое отношение к реальной ...
04.06.2021

«Северный поток-2»: риски и последствия для Украины

«Северный поток-2»: риски и последствия для Украины
Ситуация вокруг скандального газового проекта «Северный поток-2» (СП-2) кардинально изменилась после того, как президент США Джозеф Байден признал, что ...
01.06.2021

Пора отдыхать: Как и где комфортно и безопасно провести отпуск-2021

Пора отдыхать: Как и где комфортно и безопасно провести отпуск-2021
Директор Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге выступил против возобновления международных путешествий. Он считает, что ...

Последние новости

10.06.2021 г.
17:58 В Кабмине дали прогноз, как вырастут цены в ближайшие три года
17:38 Европе угрожает "индийский" штамм коронавируса, - ВОЗ
17:27 В Иране нашли древний храм (ФОТО)
17:12 Первое легальное казино Украины "Billionare" поделилось итогами работы
17:01 Фото дня: Австралию засыпало снегом
16:48 Коровий навоз и майнинг криптовалюты: в Британии фермер удивил оригинально идеей
16:18 Конец бюрократии и очередям: в Украине запустили сервис по выдаче е-больничных
14:16 Курьез: В Китае фотограф добежал до финиша на стометровке быстрее спортсменов (ВИДЕО)
13:47 В Днепре пациент со 100-процентным поражением лёгких поборол COVID-19 и готовится к выписке
13:29 Шарий утверждает, что Портнов хочет украсть у него партию
13:13 России придется уйти с Донбасса, вернуть Крым и выплатить репарации Украине
13:00 Россия становится послушной, когда в ответ на ее действия следует жесткая реакция, - Кулеба (ВИДЕО)
11:40 Стало известно, как украинцы будут отдыхать в июне: список выходных
11:38 Затопленные улицы и "размытая" набережная: что происходит в Харькове, Днепре и Запорожье после сильных дождей. ФОТО. ВИДЕО
11:20 Известный врач рассказал, почему "черная плесень", вызванная COVID-19, не так опасна, как о ней говорят
11:00 Строительство аэропорта в Днепре: почему процесс идет такими медленными темпами
10:30 В Украине изменят правила льготного проезда в общественном транспорте
10:10 Из-за обрушения здания в Мумбаи погибло 11 человек (ВИДЕО)
09:20 Новый стиль для Киевской школы экономики
09:04 Пострадавшую в пожаре французскую атомную подлодку Perle соединят с другой подлодкой
08:40 На аукционе собираются продать автомобиль принцессы Дианы, который был подарком от принца Чарльза
08:20 Определен самый лучший в мире город для жизни
08:00 В одной из столичных многоэтажек оборвался лифт: погиб мужчина
07:45 В Чернобыльском заповеднике у исчезающих лошадей Пржевальского появилось потомство (ФОТО)
07:15 США построят крупный боевой корабль нового поколения, который станет основой их военно-морского флота
07:00 В Днепре чудом удалось спасти мужчину, у которого из-за COVID-19 было почти 100% поражение легких
06:30 Резкое похудение Ким Чен Ына вызвало волну слухов о его здоровье
09.06.2021 г.
23:00 Нардепам-миллионерам от «Слуги народа» государство оплачивает аренду жилья
22:45 Британка установила рекорд, пешком преодолев 8000 км за три года
22:36 В новом отопительном сезоне вода, тепло и электроэнергия станут для украинцев "золотыми"
22:12 "Храм оленя": Сын Януковича открыл в России ночной клуб на базе завода ракетных двигателей (ВИДЕО)
21:59 Для борьбы с COVID-19 вакцинации недостаточно: что известно
21:57 Ученым удалось оживить животное, которое 24 000 лет провело в вечной мерзлоте
21:47 ВСУ провели мощные учения на границе с Крымом (ВИДЕО)
21:20 Экспорт в ЕС вырос более чем на треть, - Шмыгаль
20:58 В Киеве на мосту спасли сразу двух самоубийц (ВИДЕО)
20:41 Постоянное присутствие НАТО в Черном море должно быть усилено, - Джапарова
20:29 Европарламент утвердил введение цифровых COVID-сертификатов
19:58 Марсианский вертолет NASA совершил новый полет (ФОТО)
19:47 В киевском Гидропарке под мостом нашли мину
19:24 National Geographic признал существование пятого океана: подробности
18:58 Огненное кольцо: где и когда смотреть уникальное солнечное затмение
18:48 "Зависимость от военной техники РФ устраняется": Словакия приобретает у США вертолеты Sikorsky UH-60
18:25 Против "паспортов вакцинации": в Чехии проходит массовый протест
17:43 "Вступление в ЕС и НАТО": в Украине одобрили стратегию внешней политики
16:52 "Необходимо продлить": в Минздраве рассказали о планах по карантину
16:39 В Киеве лоб в лоб столкнулись автобусы: есть пострадавшие. ФОТО
16:37 Металлургия скоро будет цифровой - Юрий Рыженков о планах группы Метинвест
16:28 "Не останемся в стороне": Кабмин одобрил выделение $6 млн на погашение долга другой страны перед МВФ
16:01 "Без очередей": в Киеве запустили онлайн-запись на вакцинацию против COVID-19
14:20 На Украину обрушились грозы: видео последствий непогоды
14:00 В столице Украины засветился эксклюзивный суперкар (ФОТО)
13:41 Стреляли из автомата с улицы: в Житомирской области напали на семью. ВИДЕО
13:40 В ЮАР женщина установила рекорд, родив сразу 10 детей
13:33 В Украине временно остановили выдачу "прав" и регистрацию транспорта
13:24 Первая в мире страна легализовала биткойны как платежное средство
13:20 Пандемия COVID-19 снизила уровень преступности во всем мире, - исследование
13:14 В Украине цена черешни бьет рекорды. "Переплюнула" даже европейские ценники
13:00 Украинцам временно перестанут выдавать водительские удостоверения: в чем причина?
12:51 Суд по делу MH17 продолжается. Свидетель дал важные показания
12:43 Владимир Зеленский встретится с украинскими бойцами на передовой
12:28 Войска России у границ Украины и НАТО: Зеленский опять поговорил с Трюдо
12:27 Пашинян предложил Алиеву обменять своего сына на всех военнопленных
11:56 Генетический след Covid-19 указывает на искусственное происхождение этого вируса, - ученые
11:20 CNN обнародовал аудиозапись беседы главы ОП Ермака с Джулиани и Волкером
11:16 Санкции продолжаются: Евросоюз продлил запрет на инвестиции в Крым
11:12 В Украине появятся платные тесты ВНО. Что нужно знать?
11:10 Президент США Джо Байден отправился в 8-дневную поездку по Европе
10:58 ​Адская жара отменяется: Появился детальный прогноз на все лето в Украине
10:55 Из-за неравномерного восстановления мировой экономики бедные страны останутся позади, - Всемирный банк
10:31 Американские военные успешно испытали многоразовую систему для перехвата дронов
10:27 COVID В Украине: Вся страна оказалась в "зеленой" зоне
10:00 Цена на нефть поднялась почти до двухлетнего максимума
09:50 Врач предупредил об угрозе "черного грибка" в Украине. Кто в зоне риска?
09:43 Макрон получил пощечину во время поездки по юго-востоку Франции (ВИДЕО)
09:40 Истребитель ВВС Болгарии упал в Черное море. Что известно?
09:28 "Ничто окончательно не согласовано": В МИД Украины сделали заявление по "Северному потоку-2"
08:57 Роботы и кибервойна: НАТО учится сдерживать Путина и дают важный совет Украине
08:45 Глава дипломатии Европейского Союза впервые публично назвал Лукашенко диктатором
08:32 У Украины есть все необходимые инструменты для дальнейшего продвижения в НАТО, - Блинкен
08:32 Макрон прокомментировал инцидент с пощечиной
08:17 В Украине успешно прошли испытания БТР-4Е (ВИДЕО)
07:45 Харьковские коммунальщики "поразили" своим мужеством, укладывая новый асфальт в ливень (ВИДЕО)
07:30 ТОП самых быстрых автомобилей в мире: рекорд скорости составляет 1200 км/ч
07:25 Ученые выяснили, как курение влияет на риск заразиться коронавирусом
06:51 В Украину идут грозы, град и шквалы: объявлено штормовое предупреждение
08.06.2021 г.
23:59 Первую в истории дозаправку истребителя ВВС США от беспилотника показали на видео
23:22 Спецслужбы США создали "анонимный" мессенджер: в ловушку уже попали более 800 преступников
23:15 Одно из чудес украинской природы засыпали кучей камней и мусором (ФОТО)
Все новости »

Первое легальное казино Украины «Billionare» поделилось итогами работы

Главная » Последние новости » Новости экономики » Первое легальное казино Украины "Billionare" поделилось итогами работы
 
Печать Отправить на почту

 

 

Компания ООО «Биллионаре казино компани» поделилась результатами первого месяца работы своего казино Billionaire, расположенного в историческом центре столицы.

Месяц назад  в пятизвездочном отеле InterContinental Kyiv официально заработало первое детенизованное казино в Украине,  общей площадью 506,8 кв. м. Это первое казино страны, получившее лицензию и единственное — с украинскими инвестициями.  За этот период премиальный уровень досуга в Киеве испробовало около 1000 человек, 60% которых — иностранцы. Несмотря на популярность украинского казино среди жителей других стран, топ-менеджеры сетуют на трудности с получением виз для иностранцев.

Первое легальное казино Украины «Billionare» поделилось итогами работы

По словам client service director «Billionare Casino» Андрея Пархоменко, сейчас есть страны, как вот Иран или Ирак, из которых очень тяжело попасть в Украину.  Тем не менее, в Billionaire casino персонал владеет не только украинским и русским, но и английским и турецким языками. Кроме того, существует отдельное подразделение с турецким менеджментом , которое работает исключительно с гостями из этой страны. Среди других проблем, которые сейчас тормозят развитие легальных казино — нелегальные залы. По словам топ-менеджера Billionaire  Юрия Пилипенко, из-за «чернушных» залов, где люди оставляют последние деньги,  в обществе и возникает негатив.  Но и это не все нерешенные вопросы, с которыми предстоит разобраться. В частности, в  украинском казино выразили надежду на то, что с принятием закона 2713-д должны появиться многие ответы, например, введут понятие минимального выигрыша, что привлечет намного больше иностранных туристов. «Дополнительные туристы в Украине — это дополнительные доходы. Это занятые места в гостиницах, траты туристов на развлечения, рестораны… Мы вместе с государством хотим развивать эту отрасль», — рассказали в Billionaire.

Первое легальное казино Украины «Billionare» поделилось итогами работы

Кроме того, в Billionaire casino поделились цифрами, которые позволяют понять, как прошел дебютный месяц работы первого украинского казино. Так, стоимость основной лицензии составляет 72 млн грн, в 7 млн каждый месяц обходится  аренда. Кроме того, детенизованное казино заплатило в государственную казну 4,2 млн за лицензию на четыре стола с кольцом рулетки, 6,48 млн — за двенадцать столов без рулетки, около 10 млн — за 50 слот-автоматов. В целом, за этот период казино создало 150 рабочих мест с «белой» заработной платой и пополнило госбюджет на 90 миллионов гривен. Доход заведения за этот период составил примерно  6−7 млн грн.

Что же касается выигрышей посетителей, то  82% выплат было получено, благодаря игровым автоматам,  18%  —  рулетке и карточным играм. Собственно, эти цифры соответствуют показателям офлайн-казино во всем мире.  Вообще, Billionaire casino — это 16 игровых столов и 50 слотов, расположенных в пяти залах с изысканным интерьером.  Там  посетителям предлагают классический набор игр от блэкджека и рулетки до игры Novopocker, которая представлена только на Кипре. Так как речь идет о заведении премиум-сегмента, рекомендованный размен составляет 1000 долларов. Согласно требованиям украинского закона о легализации казино, гости должны всегда иметь при себе паспорт, а также — не забывать о дресс-коде заведения.  Кроме того, важное преимущество легальных казино состоит в том, что человек или, примером, его ближайший родственник, может наблюдать, не появилась ли у него зависимость. Сейчас формируется список тех, кому игра запрещена, который  будет создаваться по заявлениям самих лудоманов и их близких людей. Игрок и его интересы защищены законом.

Первое легальное казино Украины «Billionare» поделилось итогами работы

В Billionaire casino отмечают, что первые 30 дней работы показали, что легализация игорного бизнеса может пополнить государственную казну за счет налогов, а также — взбодрить отельно-ресторанный и туристический бизнес. Кроме того, это возможность создать новые рабочие места и вернуть домой украинцев, которые работают за границей.  Например, —  крупье или диллеров, которые не были востребованы в Украине с 2009 года, когда в стране запретили казино.

Отметим, в большинстве стран бюджет на протяжении многих лет пополняется за счет казино. 11 августа 2020 года глава Украинского государства  Владимир Зеленский подписал закон о легализации азартных игр, которые в Украине были запрещены на протяжении одиннадцати лет. 16 февраля 2021 года первый пятизвездочный отель в украинской столице получил лицензию на открытие игорных залов.
Экономические новости youtube
Посещений: 277

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Закон о деолигархизации: пиаршоу или реальная борьба
«Северный поток-2»: риски и последствия для Украины
Пора отдыхать: Как и где комфортно и безопасно провести отпуск-2021
Итоги мая: Уникальный шанс для Украины, битва за Киев и шпионские страсти в Европе
Кризис в Гибралтаре с видом на Западную Сахару. Марокко не первый раз давит нелегалами на Испанию и Европу
Богдан Данилишин: Экономика Украины восстанавливается, главное не терять темпов развития
Урезание субсидий: кто лишится права помощи от государства
Рынок газа в действии: что означает отмена фиксированных цен для коммунальщиков
Отмена ПСО по газу для тепловиков приведет к коллапсу ЖКХ
Экономический прорыв: Использует ли Украина высокие мировые цены на сырье для реиндустриализации
Все статьи





Армия

Переносной зенитный ракетный комплекс «Игла»
Бронированный автомобиль KRAZ Hurricane (КрАЗ Ураган)
Миномет 82-мм «Верба»
Вертолет VV2
Вся армия    >>

Персоны

Тарута
Сергей
Марченко
Оксана
Ложкин
Борис
Евгеньевич
Шеремета
Павел
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Резкое похудение Ким Чен Ына вызвало волну слухов о его здоровье (5402)

Курьез: В Китае фотограф добежал до финиша на стометровке быстрее спортсменов (ВИДЕО) (3275)

Розчулив усіх: під час весільного танцю до молодят доєднався домашній улюбленець (ВІДЕО) (2663)

Затопленные улицы и "размытая" набережная: что происходит в Харькове, Днепре и Запорожье после сильных дождей. ФОТО. ВИДЕО (2273)

ВСУ провели мощные учения на границе с Крымом (ВИДЕО) (2131)

России придется уйти с Донбасса, вернуть Крым и выплатить репарации Украине (2062)

Определен самый лучший в мире город для жизни (1724)

В одной из столичных многоэтажек оборвался лифт: погиб мужчина (1641)

США построят крупный боевой корабль нового поколения, который станет основой их военно-морского флота (1593)

Перша леді США з'явилася на публіці в елегантному костюмі (ФОТО) (1454)

Последние новости в соцсетях

Публикации

Проблемы реформы здравоохранения: почему врачи массово уезжают из Украины

Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка


Мнения
Пять причин, почему Украину не пригласили на саммит НАТО
Константин Елисеев

Пять причин, почему Украину не пригласили на саммит НАТО

Надо делать выводы
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Паспорта-книжечки вскоре заменят на ID-карты: чем это обернется для украинцев (12941)

"Мы с Мухтаром на границе»: лучшие фотожабы недели (9636)

Дональд Трамп стал объектом шуток из-за своего внешнего вида на съезде республиканцев (7642)








Экономические новости youtube



Тарифы




Фото недели

Все фото »

bigmir)net TOP 100

 