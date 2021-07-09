Плавятся даже машины: В Кувейте зафиксирован аномальный температурный рекорд — 73°C

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В Кувейте зафиксирован температурный рекорд, поскольку столбик термометра на солнце остановился на рекордной отметке в 73, 3 градуса по Цельсию.

Метеорологические станции в Кувейте зафиксировали критически высокие температурные показатели, которые были зафиксированы на отметке в 54 градуса по Цельсию в тени, в то время как под солнцем температура выросла до рекордных 73,3 градуса по Цельсию, информируют Экономические новости.

Таким образом, Кувейт возглавил список самых жарких регионов мира.

Лидером по температурному рекорду и самым горячим, в прямом смысле этого слова, стал город Аль-Джахра, где температура достигла 53,5°C в тени.

По данным официальной станции мониторинга, второе место занимает город Мутриба с 52,8°C, а замыкает тройку лидеров город Сабрия с температурой 52°C.

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Сообщается, что наиболее знойный и жаркий период в Кувейте, начинается с 16 июля и длится примерно 40 дней.