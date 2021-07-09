Метро превратились в подземные озера: в Нью-Йорке началось наводнение. ФОТО

Главная » Последние новости » Новости мира » Метро превратились в подземные озера: в Нью-Йорке началось наводнение. ФОТО Метро превратились в подземные озера: в Нью-Йорке началось наводнение. ФОТО

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Людей просят не спускаться в метро пока ситуация не стабилизируется

Сильные дожди добрались и до американского города Нью-Йорк. Там существенно пострадали станции метро, которые буквально затопило водой. Напомним, несколькими днями ранее тропический шторм «Эльза» пронесся сначала на Кубе и после принес большие разрушения во Флориде, Джорджии, Южной Каролине. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на The New York Post.

Жители и гости города стали выкладывать в социальной сети видео и фото того, что происходит на улицах и в метро. В некоторых местах уровень воды доходил людям до пояса. Поэтому спасатели просили не выходить на улицу без острой на то необходимости и ни в коем случае не спускаться в метро.

«Пожалуйста, будьте осторожны и не заходите на затопленные станции, пока наши бригады работают над решением этой проблемы», – говорится на своей официальной странице Нью-Йоркского метрополитена в соцсети Twitter.

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На улицах города ситуация складывается не лучшим образом. Многие деревья повалены в результате сильного ветра. Частично дороги затоплены и это осложняет движение транспорта по ним.