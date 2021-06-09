Макрон получил пощечину во время поездки по юго-востоку Франции (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Макрон получил пощечину во время поездки по юго-востоку Франции (ВИДЕО) Макрон получил пощечину во время поездки по юго-востоку Франции (ВИДЕО)

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Макрон получил пощечину от мужчины во время визита в департамент Дром после посещения лицея в коммуне Тэн-л'Эрмитаж. В результате инцидента задержаны два человека.

На видео, которое выложили в соцсетях, видно, как Макрон подходит к ограждению во время визита в коммуну Тэн-л’Эрмитаж в пригороде Валанса и вдруг получает пощечину от мужчины, при этом слышен выкрик: «Долой макронизм!» Об этом информируют Экономические новости со ссылкой на BFM.TV.

Охрана президента Франции оперативно отреагировала, оттеснив главу государства и повалив на землю нападавшего.

По данным французских СМИ, после инцидента были арестованы двое мужчин.

Президент Франции в рамках серии поездок по стране отправился во вторник в Дром, чтобы, в частности, выразить поддержку представителям гостиничного и ресторанного бизнеса.

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Французские политики поспешили осудить этот инцидент.

Обращаясь к Национальной ассамблее вскоре после случившегося, премьер-министр Жан Кастекс заявил, что хотя демократия и предусматривает споры и разногласия, «она никогда не должна выливаться в насилие, словесные оскорбления и уж тем более физические нападения».

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Сразу после инцидента лидер крайне-левых Жан-Люк Меланшон выразил в «Твиттере» солидарность с президентом.

Осудила происшествие и руководитель крайне-правого крыла французской политики Марин ле Пен. Она подчеркнула, что хотя порой демократические дебаты могут быть ожесточенными, в них нет места физическому насилию.

Это не первое подобное нападение на главу государства во Франции. Похожим образом один из участников встречи с президентом Франции (с 2007 по 2012 год) Николя Саркози в 2011 году ухватил главу государства за воротник пиджака, когда тот шел мимо металлического заграждения вдоль толпы. Нападавший получил полгода тюрьмы условно.