Лукашенко закрыл крупнейшее сетевое СМИ и приказал задержать журналистов

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Белорусские власти в четверг заблокировали сайт ведущего в стране сетевого СМИ и задержали нескольких его журналистов, что стало еще одним шагом в рамках широкомасштабного подавления инакомыслия и независимых СМИ в бывшей советской республике.

Министерство информации Беларуси заявило, что заблокировало сайт «Наша Нива» после того, как Генеральная прокуратура обвинила его в размещении неуказанной незаконной информации, информируют Экономические новости.

Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) сообщила, что власти провели обыски в офисах «Нашай Нівы», задержали главного редактора Ягора Марциновича и редактора Андрея Скурко и обыскали их квартиры. Еще с четырьмя журналистами «Нашай Нивы» связаться не удалось, сообщили в БАЖ.

Журналист «Нашей Нивы» Арцем Харбацевич сравнил эти репрессии с предыдущими действиями властей против другого ведущего независимого новостного портала Tut.by, сайт которого был заблокирован, а журналисты задержаны в мае.

«Это репрессии против редакции в худших традициях советской эпохи», — сказал Харбацевич в телефонном интервью The Associated Press из Минска.

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Наша Нива», которая была основана в 1906 году, является старейшим и наиболее авторитетным белорусским СМИ. Ее интернет-аудитория превышает 100 000 человек.

И «Наша нива», и Tut.by широко освещали месяцы протестов против авторитарного президента Беларуси Александра Лукашенко, которые были вызваны его переизбранием на шестой срок в результате голосования в августе 2020 года, которое многие считали сфальсифицированным.

Власти ответили на демонстрации массовыми репрессиями, в результате которых более 35 000 человек были арестованы, а тысячи избиты милицией. Ведущие деятели оппозиции были либо заключены в тюрьму, либо вынуждены покинуть страну.

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Европейский Союз и США ответили на репрессии санкциями против Беларуси. Они ввели новые, более жесткие ограничения после того, как 23 мая Беларусь совершила силовую посадку пассажирского самолета, чтобы арестовать оппозиционного журналиста.

Сайт Tut.by заблокирован с мая, а 12 его журналистов остаются в тюрьме в ожидании суда.

В целом, по данным Белорусской ассоциации журналистов, 27 белорусских журналистов в настоящее время находятся под стражей, отбывая наказание или ожидая суда.

«Подавление независимых СМИ в Беларуси продолжается», — заявил глава ассоциации Андрей Бастунец. «Власти решили, что они могут лишить миллионы граждан информации. Власти рассматривают журналистов и независимую информацию как своих главных врагов».