Трамп требует от Китая 10 триллионов долларов за пандемию коронавируса

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Экс президент США Дональд Трамп убеждён, что Китай виновен в распространении пандемии коронавируса и будет требовать от Поднебесной не только материальной компенсации, но и призывает мировых лидеров перестать платить Китаю по счетам.

Выступая на съезде республиканцев в Северной Каролине, Трамп заявил, что коронавирус был создан искусственно и утечка его из лаборатории в Ухане послужила неконтролируемому распространению смертоносного заболевания по всему миру. Об этом сообщают Экономические новости.

Бывший президент США оценивает ущерб, который нанесла эпидемия американской экономике, в 10 триллионов долларов и намерен требовать репарации у Китая.

Эксперты отмечают, что Трамп уже начал активную фазу предвыборной борьбы и в дальнейшем будет только наращивать обороты после почти полугодичного затишья, когда он был «отрезан» от доступа к социальным сетям.

Сейчас Дональд Трамп старается попасть в медиа привлекая внимание общества с помощью своих выступлений в тех штанах, где республиканцы сильны и имеют высокие шансы пройти в Конгресс.

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Более того, Трамп в своих выступлениях все чаще говорит о том, что способность Америки выжить в столь сложные времена зависит от способности граждан на выборах проголосовать за республиканскую партию, и не скрывает своего желания повторно баллотироваться на пост Президента США.