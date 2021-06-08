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Первую в истории дозаправку истребителя ВВС США от беспилотника показали на видео

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В Соединенных Штатах была продемонстрирована первая в истории дозаправка в воздухе боевого самолета с беспилотного летательного аппарата.

Во время тестового полёта беспилотник Boeing передал реактивное топливо самолету американского флота F/A-18 Super Hornet после того как пилот успешно пристыковался к БПЛА, передают Экономические новости со ссылкой на Boeing.

Отныне беспилотник MQ-25 Stingray производства компании Boeing стал первым БПЛА, который сможет дозаправлять самолёты ВВС США в воздухе.

Как отметила исполнительный директор Boeing Defense, госпожа Линн Карет, произошло поистине историческое событие, которое стало возможно благодаря слаженной работе компании Boeing и военно-воздушных сил США.

Она также добавила, что новые возможности беспилотных аппаратов послужат в ближайшем будущем эффективной их интеграции в систему ВВС США с целью проведения операций оборонительного характера.

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Автор: Елена Каденко
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