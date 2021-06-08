Латвия может стать следующей страной НАТО, которая купит дроны Bayraktar TB2
Латвия может вслед за Польшей стать второй страной в Европе и НАТО, заказавшей у Турции беспилотники Bayraktar TB2.
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс во главе делегации посетил научно-исследовательские и производственные объекты турецкого производителя БПЛА Baykar в Анкаре. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Defenseworld.
Baykar Defense опубликовала заявление после визита вместе с фотографией с министром Пабриксом, стоящим перед Bayraktar TB2, который также сказал: «Турецкая промышленность имеет самые высокие мировые стандарты в исследованиях и разработках, и мы очень ценим это как союзник в НАТО».
Позже, отвечая на вопрос подписчика в Твиттере, который спросил: «Когда мы можем ожидать, что Bayraktar TB2 скажет «Я в Латвии» (Es esmu Latvija)?», министр Пабрикс написал: «Надеюсь, скоро».
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Он также написал на своей странице в Facebook: «В интересах Латвии развивать конструктивное сотрудничество по взаимно важным вопросам с Турцией и ее военной промышленностью. Турция — наш партнер в НАТО, и я уверен, что наше совместное сотрудничество поможет укрепить оборонный потенциал Латвии, а также нашу военную промышленность».
«Дроны — это область, на которую мы в настоящее время обращаем внимание и будем уделять очень много внимания. Системы дронов создают для Латвии множество дополнительных возможностей, что позволяет реально повысить наши боевые возможности. Чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество в сфере обороны и развития военной промышленности, на этой неделе я посетил компанию по производству систем для дронов Baykar».
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Министр обороны Латвии Артис Пабрикс на объекте Baykar в Турции
В прошлом месяце, когда Baykar продал Польше 12 дронов Bayratkar TB2, министр обороны Польши выложил изображение беспилотника TB2 в своем официальном твиттере, написав: «Следите за обновлениями». Несколько дней спустя, 22 мая, Минобороны Польши объявило о закупке 12 турецких беспилотников.
«Польские вооруженные силы будут оснащены современным оборудованием, в том числе Bayraktar TB2, которые обладают ударной силой и хорошо зарекомендовали себя в конфликтах на востоке нашего континента. Их также использовали в Африке», — написало в Twitter Минобороны Польши.