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В Зимбабве выпустили банкноту самого большого номинала стоимостью всего $0,60

Главная » Последние новости » Новости мира » В Зимбабве выпустили банкноту самого большого номинала стоимостью всего $0,60
 
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Центральный банк Зимбабве во вторник объявил о выпуске новой 50-долларовой банкноты, самого высокого номинала в стране, стоимостью всего около 0,60 американского доллара.

Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на ibtimes.

Этой банкноты недостаточно, чтобы заплатить даже за буханку хлеба. Ее ввод в обращение возродил воспоминания о гиперинфляции, наблюдавшейся более десяти лет назад в южноафриканской стране.

По мере того как рост цен выходил из-под контроля, номиналы имеющихся банкнот в то время достигли отметки в 100 триллионов зимбабвийских долларов.

Журналист и правительственный критик Хопуэлл Чин’оно высмеял новую банкноту, которая по неофициальному обменному курсу черного рынка будет стоить всего 0,35 доллара США.

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«Это что-то да говорит вам об инфляции в стране, если вам нужны 3 банкноты самого высокого номинала, чтобы купить премиальное пиво в супермаркете», — написал Чин’оно в Твиттере.

Новая банкнота является последней и наиболее ценной из серии, представленной с февраля 2019 года, когда Зимбабве вернулась к использованию местной валюты.

Доллары США использовались с 2009 года, после того, как гиперинфляция в Зимбабве достигла 500 миллиардов процентов.

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Теперь новая деноминация разжигает опасения по поводу возвращения гиперинфляции, которая уничтожила сбережения и разрушила экономику, с головокружительными ежедневными скачками цен на товары и услуги.

По данным Национального статистического агентства, в прошлом году уровень инфляции в Зимбабве вырос до более чем 800 процентов, но он начал снижаться с июньского годового показателя, официально равного 106,64 процента.

Центральный банк прогнозировал замедление инфляции до 55 процентов в июле.
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