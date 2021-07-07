Курьез: в США мужчина 10 лет скрывал свой выигрыш $55 млн в лотерее от семьи, чтобы не делиться

Главная » Последние новости » Новости мира » Курьез: в США мужчина 10 лет скрывал свой выигрыш $55 млн в лотерее от семьи, чтобы не делиться Курьез: в США мужчина 10 лет скрывал свой выигрыш $55 млн в лотерее от семьи, чтобы не делиться

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После того, как родители мужчины умерли он решился рассказать о том, что является миллионером

В Америке произошел курьезный случай с мужчиной. Он на протяжении 10 лет скрывал то, что выиграл в лотерею целых 55 миллионов долларов. Мужчина проживает в Калифорнии и о своем случае решил рассказать в анонимном письме редактору и обозревателю отдела личных финансов в MarketWatch Квентину Фоттреллу. На данный момент миллионеру уже исполнилось 67 лет и он решил поведать свою необычную историю. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Ракурс.

Миллионер спросил у аналитика, правильно ли он поступил, не сказав никому о своем выигрыше. Он рассказал о том, что его родители уже умерли, но осталась сестра. С ней мужчина не поддерживает отношения, потому что с его слов «она ему не нравитсяя».

По его словам, сестра могла бы потребовать пожертвовать половину денег церкви. Поэтому автор письма не хотел делиться с ней выигрышем. Он также не стал отдавать деньги благотворительным организациям. Не стал миллионер рассказывать и своим друзьям о том, что у него теперь есть много денег. Потому что он побоялся, что они начнут у него просить в долг.

Для себя миллионер купил автомобиль и дом, а родственникам сказал, что арендует жилье.

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