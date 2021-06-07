В России украли часть зенитно-ракетного комплекса «Панцирь» весом 72 тонны

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В России разогрелся нешуточный скандал, который связан с пропажей военного комплекса «Панцирь» весом более 70-ти тонн.

Как сообщает Telegram-канал объединённой пресс-служба судов Петербурга, ракетно-зенитный комплекс был сдан в аренду частной компании. Спустя некоторое время, сотрудникам прокуратуры не удалось обнаружить «Панцирь» на территории компании, которая взяла его в аренду, — сообщают Экономические новости.

После длительного разбирательства, и безуспешных поисков военной прокуратуры, в пропаже военного комплекса обвинили начальницу военного склада. Ее признали виновной и оштрафовали на сумму 447 тысяч рублей (около 167 тысяч гривен). Именно в такую сумму оценили стоимость самого зенитно-ракетного комплекса.

«Панцирь» российским силовикам так и не удалось найти. Поиски таинственно исчезнувшего военного объекта продолжаются.

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