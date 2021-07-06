На праздновании столетия Коммунистической партии Китая прошла крупнейшая демонстрация истребителей-невидимок J-20

Главная » Последние новости » Новости мира » На праздновании столетия Коммунистической партии Китая прошла крупнейшая демонстрация истребителей-невидимок J-20 На праздновании столетия Коммунистической партии Китая прошла крупнейшая демонстрация истребителей-невидимок J-20

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В рамках празднования столетия Коммунистической партии Китая был продемонстрирован самый передовой истребитель-невидимка J-20.

Пятнадцать самолетов, известных как «Могучий Дракон», были представлены на демонстрации в четверг над площадью Тяньаньмэнь в Пекине. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Businessinsider.

На авиашоу также были представлены транспортные и разведывательные вертолеты Z-8 и Z-19, образующие в небе цифру «100».

«Китай впервые собрал такое количество J-20 для публичного выступления», — сказал Лян Гуолян, военный аналитик из Гонконга.

«15 истребителей J-20 похожи по размеру на авиационную эскадрилью», — добавил он.

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Фото VCG/VCG через Getty Images

В 2017 году Пекин решил срочно запустить на вооружение более раннюю версию J-20, потому что в том же году Соединенные Штаты начали развертывание своих многоцелевых истребителей-невидимок F-35 пятого поколения в Южной Корее и Японии.

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Но, по словам Чжоу Ченминга, исследователя из военно-научного института Юань Ван в Пекине, в настоящее время Китай испытывает недостаток в J-20.

«Сколько J-20 должно быть поставлено и развернуто, будет зависеть от развития ситуации вокруг Китая», — сказал Чжоу.

Государственная телекомпания CCTV сообщила, что массовое производство модернизированной версии J-20 началось в июне прошлого года, но выпуску препятствовали давние проблемы с разработкой двигателя, который обеспечит максимальные характеристики истребителя.

В настоящее время истребители оснащены двигателями российского производства или модифицированными версиями китайских двигателей, предназначенных для старых истребителей. Между тем работы над двигателем WS-15, разработанным для китайских истребителей следующего поколения, отстают от графика.

Один военный инсайдер сказал, что разработка WS-15 может быть завершена к концу следующего года.

«Если двигатель WS-15 будет готов, то массовое производство J-20 достигнет пика», — сказал инсайдер, пожелавший остаться неназванным из-за деликатности темы.

«Китаю необходимо развернуть не менее 300 J-20, чтобы справиться с растущим развертыванием США F-35 в этом регионе».