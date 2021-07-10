Эффективность Pfizer резко упала из-за штамма Дельта, — Минздрав Израиля

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Вакцина эффективно предотвращает тяжелое течение болезни

В Минздраве Израиля заявили о том, что с сегодняшнего дня вместе с распространением на территории страны нового штамма коронавируса, наблюдают резкое снижение эффективности самой популярной в Израиле вакцины Pfizer. Теперь она составляет около 64 процентов. Об этом информируют Экономические Новости со ссылкой на сайт Newsru.co.il.

Вместе с тем, в ведомстве отметили, что эффективность Pfizer в случае тяжелого течения коронавируса, который приводит к госпитализации человека, всё ещё имеет высокую эффективность в 93 процента. В компании Pfizer пока что не комментировали информацию о резком снижении эффективности вакцины.

Отметим, новый штамм коронавируса Delta уже зафиксировали в 100 государствах. В ВОЗ поделились главными правилами того, как обезопасить себя от нового опасного штамма. Это классические рекомендации: проветривать помещения, тщательно вымывать руки и избегать большого скопления людей. Кроме того, в организации призвали правительства стран ускорять темпы вакцинации.

Напомним, ранее в Винницкой области после вакцинации популярным препаратом умер мужчина. В Pfizer прокомментировали трагический инцидент.

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