ВВС США показали захватывающее видео вертолета HH-60G в действии

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Военно-воздушные силы США поделились в своем официальном аккаунте в Facebook увлекательными видеороликами, на которых показан вертолет HH-60G Pave Hawk во время учений Gun Smoke 2021.

Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Defence-blog.

В сообщении, которое включает в себя видео с вертолета ВВС, говорится, что HH-60G Pave Hawk продемонстрировал точность стрельбы во время учений Gun Smoke 2021 на базе ВВС Неллис, штат Невада.

По словам службы, в учениях участвовало несколько подразделений, что давало инструкторам Школы вооружения ВВС США возможность продемонстрировать основные тактические приемы.

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Pave Hawk — это основной боевой поисково-спасательный вертолет ВВС США, используемый ВВС и парашютистами.

HH-60G — это сильно модифицированная версия вертолета Army Black Hawk, которая оснащена обновленным набором средств связи и навигации. Данная версия включает в себя интегрированные системы инерциальной навигации/глобального позиционирования/доплеровской навигации, спутниковую связь, защищенную голосовую связь и систему быстрой связи.

Pave Hawk имеют долгую историю использования в чрезвычайных ситуациях, начиная с операции Just Cause. Во время операции «Буря в пустыне» они обеспечивали боевое поисково-спасательное прикрытие для сил коалиции в западном Ираке, прибрежном Кувейте, Персидском заливе и Саудовской Аравии.

Во время операции Allied Force Pave Hawk обеспечивали непрерывное боевое поисково-спасательное прикрытие для военно-воздушных сил НАТО и успешно спасли двух пилотов ВВС, которые были изолированы в тылу врага.