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Лукашенко лично сломал нос Протасевичу, — СМИ

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Признание из опоозиционного журналиста выбивал лично Александр Лукашенко

В ролике с участием белорусского журналиста Романа Протасевича, которое появилось 24 мая, на его лице можно увидеть грим, который должен был скрывать телесные повреждения. Об этом сообщают Экономические Новости со ссылкой на канал BYPOL в Телеграмме.

Там сообщают о том, что на второй день после того, как журналист оказался в СИЗО, туда приехал кортеж белорусского узурпатора Александра Лукашенко. Отмечается, что появилась информация о том, что Протасевича пытал лично сам Лукашенко и именно он сломал нос парню.

«Зная мстительность и садистские наклонности узурпатора, неудивительно, что человек, считающий себя президентом, мог прибыть в СИЗО для общения с задержанным, который по утверждению властей участвовал в управлении протестами», — говорится в сообщении BYPOL. Сообщается также о том, что на видео «признания» видно, что нос журналиста действительно сломан. Несмотря на это, есть информация о том, что ни в одной больнице города Минск Романа Протасевича не принимали и помощь ему не предоставляли.

Напомним, ранее Экономические Новости рассказывали о том, как самопровозглашенный президент Беларуси пытается спасти свою политическую жизнь. В частности, он может признать аннексию Крыма и сепаратистов Донбаса.

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Экономические новости youtube Автор: Оксана Ельченко
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