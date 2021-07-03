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Российские военные самолеты отработали бомбардировку кораблей НАТО в ходе учений в Черном море

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Российские военные самолеты отработали бомбардировку кораблей НАТО в Черном море во время учений, заявила Россия в субботу, на фоне разногласий с Западом по поводу учений НАТО в регионе и после недавнего инцидента с британским военным кораблем.

На прошлой неделе Москва подвергла необоснованной критике право Британского военного корабля HMS Defender проходить через воды вблизи Крыма, на что Лондон ответил, что имеет на это полное право. Россия аннексировала Крым у Украины в 2014 году, но большинство стран мира по-прежнему признают его территорией Украины, сообщают Экономические новости со ссылкой на сайт alarabiya.net.

Россия противоправно заявила, что судно незаконно вошло в ее территориальные воды, и обвинила Лондон в «провокации». Москва заявила, что может подвергнуть бомбардировке корабли британских ВМС, если британский флот еще раз предпримет подобные действия у берегов Крыма.

В субботу Черноморский флот России сообщил, что боевые самолеты из его авиационных частей и частей Южного военного округа приняли участие в учениях.

«Экипажи самолетов… провели учебные полеты над акваторией Черного моря, отрабатывая ракетные и бомбовые удары по имитируемым кораблям противника», — сообщило агентство РИА Новости.

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В учениях были задействованы такие самолеты, как многоцелевые истребители Сухой Су-30СМ, бомбардировщики Сухой Су-24М, истребители-бомбардировщики Сухой Су-34 и истребители Сухой Су-27, говорится в сообщении.

Учения проходят на фоне масштабных учений НАТО, Украины и союзников в регионе «Си Бриз».

Эти учения продлятся две недели, в них участвуют около 5000 военнослужащих из стран НАТО и других союзников, а также около 30 кораблей и 40 самолетов, в том числе американский ракетный эсминец USS Ross и морская пехота США.

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Москва необоснованно призывала отменить данные учения, а Министерство обороны России угрожало, что в случае необходимости примет соответствующие меры для обеспечения национальной безопасности.
Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
Посещений: 31

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