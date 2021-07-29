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Ёлкин показал, как выглядит идеальный мир российского силовика

Главная » Последние новости » Новости мира » Ёлкин показал, как выглядит идеальный мир российского силовика
 
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Почти все оппозиционные деятели в РФ неоднократно подвергались обыскам

В среду, 28 июля, у главного редактора известного издания The Insider в Российской Федерации Романа Доброхотова прошел обыск. По всей территории России обыски и задержания проходят так часто, что оппозиционеры говорят, что «пришли уже ко всем». Как сообщают Экономические Новости, известный российский художник Сергей Ёлкин в новой карикатуре показал, как, по его мнению, выглядит идеальный мир силовика в России: «Надо обыскивать также свидетелей и потерпевших», — говорит обобщенный образ на рисунке:

Ёлкин показал, как выглядит идеальный мир российского силовика

Свое мнение по поводу бесконечного запугивания собственных граждан высказала Татьяна Фельгенгауэр: «Машина подавления работает исправно и не упускает из виду никого. Регулярное ужесточение законов, их размытые формулировки, вседозволенность силовиков, система слежки и доносов, закрытость судебных процессов — все это делает россиян потенциальными подсудимыми и сидельцами. Чего у российских властей не отнять — так это того, как быстро и эффективно они запугали собственных граждан».

Напомним, редактор The Insider стал далеко не первым, кто столкнулся с жесткими обысками. Перед этим силовики приходили и к другим российским журналистам.

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Экономические новости youtube Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 263

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