РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

29.07.2021 г.
11:08 Украина снабдит Литву колючей проволокой для строительства заграждения на границе с Беларусью
09:58 "Провоцировал неприятности": в Китае посадили в тюрьму миллиардера на 18 лет
09:14 Тайвань укрепляет свою обороноспособность для слежки за ВМФ Китая
08:58 Байдену поставили ультиматум из-за Северного потока-2
07:15 Йоркширский терьер, спасший 10-летнюю хозяйку от нападения койота, стал звездой Сети (ВИДЕО)
07:00 В Бельгии после сильных наводнений начался мусорный кризис (ФОТО)
28.07.2021 г.
19:10 Война будущего будет войной за подводные кабели, - СМИ
Все новости мира

Аналитика

28.07.2021

"Кредитные ловушки" КНР: станет ли Украина китайской провинцией

Кредитные ловушки КНР: станет ли Украина китайской провинцией
Китайская тематика, активно муссируемая в медиа в ознаменование 100-летия Компартии Китая, которое отмечалось 1 июля 2021 года, резко актуализировалась ...
26.07.2021

Эпидемия электросамокатов: За что мы обожаем и ненавидим новомодный транспорт

Эпидемия электросамокатов: За что мы обожаем и ненавидим новомодный транспорт
В 2020-21 «ковидных» годах смарт-транспорт переживает в Украине второе рождение. Мировой тренд на микромобильность продолжает набирать обороты, так ...
21.07.2021

Поднебесная во Вселенной: Китай выходит в лидеры освоения космоса

Поднебесная во Вселенной: Китай выходит в лидеры освоения космоса
В связи со 100-летием Коммунистической партии Китая, а также некоторым поворотом нынешней власти в сторону Поднебесной из-за внешнеполитического тупика, ...

Последние новости

29.07.2021 г.
11:34 Литва передаст Украине более 130 тысяч доз вакцины AstraZeneca
11:19 В ЮНИСЕФ рассказали, нужно ли украинцам делать третью COVID-прививку
11:08 Украина снабдит Литву колючей проволокой для строительства заграждения на границе с Беларусью
10:41 Олимпиада-2020: почему олимпийцы кусают свои медали? (ФОТО)
10:38 Стало известно, разрешат ли вакцинированным людям не носить защитные маски
10:26 В киевском торговом центре взорвалась бомба
10:14 "Артемсоль" в первом полугодии перевыполнило план производства и увеличило финансовые показатели
10:02 Олимпиада-2020: почему букеты медалистов имеют огромное значение для Японии
09:58 "Провоцировал неприятности": в Китае посадили в тюрьму миллиардера на 18 лет
09:48 В Европе цены на газ обновили рекорды
09:19 Украина завоевала четвертую медаль на Олимпиаде
09:14 Тайвань укрепляет свою обороноспособность для слежки за ВМФ Китая
08:58 Байдену поставили ультиматум из-за Северного потока-2
08:48 Появились первые изображения бюджетного электрокара Tesla (ФОТО)
08:19 На Николаевщине загорелся поезд "Киев-Херсон"
08:00 В Турции бушуют лесные пожары: огонь уже почти добрался до жилых домов (ВИДЕО)
07:49 Белорусская граница до сих пор закрыта для украинцев: подробности
07:45 В США презентовали концепт носителя ракет класса «воздух-воздух»
07:30 Водителей и пассажиров в Украине обяжут носить светоотражающие жилеты: детали
07:21 В Минздраве рассказали о серьезных побочных реакциях после Covid-вакцинации
07:15 Йоркширский терьер, спасший 10-летнюю хозяйку от нападения койота, стал звездой Сети (ВИДЕО)
07:05 Сеть взорвал новый спорткар от McLaren (ФОТО)
07:00 В Бельгии после сильных наводнений начался мусорный кризис (ФОТО)
06:48 "Дорога превратилась в реку": Черновцы затопил мощный ливень (ВИДЕО)
06:18 В Минздраве сделали новое заявление по "Дельта"-штамму COVID-19
06:01 В Одессе создадут музей известного сатирика
28.07.2021 г.
22:30 Столичные коммунальщики оригинально наказали "героя парковки" (ФОТО)
22:20 Компания Porsche представила минивэн с вращающимся водительским креслом (ФОТО)
21:26 В Украине начали разрабатывать процедуру расселения жителей из "хрущёвок" под снос
21:00 Столкнулись лоб в лоб: рейсовый автобус с 56 паломниками попал в крупное ДТП. ФОТО
19:25 Железняк рассказал, как выгнать украинский бизнес из "тени"
19:16 Возвращение жары: Названа точная дата похолодания в Украине
19:10 Война будущего будет войной за подводные кабели, - СМИ
18:35 НАБУ и САП просят арестовать Януковича и его сына
18:19 В Украине выросла реальная зарплата. В Киеве - выше 20 000 грн
18:04 Появилось видео крушения самолета на Прикарпатье
17:13 Ryanair запускает новый рейс в Украину
16:41 Контрразведка СБУ задержала агента военной разведки РФ во время получения секретной информации
16:15 Российские миллиардеры подали в суд на журналиста из Великобритании из-за книги о Путине
16:03 СБУ разрешила группам из РФ выступать на фестивале "Файне місто"
15:59 В Украине умер первый пациент, зараженный дельта вариантом коронавируса
15:53 Украина может угодить в международный скандал из-за дела SkyMall
15:52 В КМУ приняли решение по тарифу на свет с 1 августа
15:49 Олимпиада 2020: Пловчиха после золотой медали громко материлась в прямом эфире (ВИДЕО)
15:40 Байден рассказал об угрозе большой войны
14:39 Шмыгаль рассказал о влиянии децентрализации на украинский бизнес
14:21 Украина ужесточает правила въезда. Вернут тесты и изоляцию
14:00 Стало известно, какие профессии в будущем будут самыми востребованными
13:40 В одном из заповедников Китая обнаружили 10 новых видов пауков и новое растение
13:00 4-дневная рабочая неделя: стоит ли ждать ее появления в Украине
12:48 "Впервые в мире": Минцифры запустило бесплатный тренировочный модуль ICDL
12:30 Ученые рассказали, почему после COVID-19 перед глазами появляются пятна
12:18 В ВОЗ сообщили, когда в Украине ожидать новую волну пандемии
11:58 Стало известно, как изменится мировой спрос на бензин
11:45 Байден сказал, чем опасен Путин
11:28 В Украине жители пяти областей остались без света: подробности
10:58 В Киеве начали подготовку к локдауну
10:11 Кусок свадебного торта Чарльза и Дианы, которому уже 40 лет, выставят на продажу на аукционе
09:59 В сети показали, как выглядит олимпийский Токио из космоса (ФОТО)
09:49 Сеть взорвал тизер нового внедорожника SsangYong (ФОТО)
09:44 Южная Корея собирается приобрести беспилотные боевые системы на базе ИИ
09:30 Спортсменка из Иордании стала звездой Олимпиады-2020 в Токио из-за своего сходства с Леди Гагой (ФОТО)
09:12 Вакцинированным от COVID-19 американцам посоветовали снова носить маски в помещениях
09:07 Под Киевом заработал бесплатный реабилитационный центр для детей
09:05 В Киеве и области пройдут ливни с грозами (КАРТА)
09:01 Космические войны: Китай создает лазерные пушки для ускорения гиперзвуковых ракет
08:18 В Киеве проходит Божественная литургия в День Крещения Киевской Руси (ОНЛАЙН)
08:05 Евросоюзу понравилась инициатива Киева по Северному потоку-2
07:51 В Минздраве рассказали о побочных эффектах, которые появляются после разных вакцин от COVID-19 у украинцев
07:49 Стало известно, сколько в Украине сделали прививок от COVID-19
07:45 ООН призвала страны мира как можно быстрее открыть школы, несмотря на пандемию
07:30 Эксперт пояснила, как восстановить когнитивные способности после COVID-19
07:19 Град размером с апельсин обрушился на Италию. ФОТО
07:15 На Всемирном фестивале архитектуры представили самые красивые новые здания (ФОТО)
07:00 В Германии не знают как наказать пенсионера, укравшего танк "Пантера"
06:47 "С неба падали булыжники": в сети появились новые кадры апоколипсиса в Италии (ВИДЕО)
06:28 "Безос против Маска": миллиардер придумал способ, как "насолить" конкуренту
06:01 В центре Парижа мужчина на электросамокате ограбил ювелирный магазин
27.07.2021 г.
23:20 От авто ничего не осталось: под Днепром в результате масштабной аварии пострадало пять человек. ФОТО. ВИДЕО
22:57 На Шри-Ланке нашли крупнейший в мире сапфир весом 510 кг. ФОТО
21:00 В Украине хотят изменить нормы строительства дорог: что предлагают
20:06 Авианосец Великобритании вошел в Южно-Китайское море, несмотря на угрозы Пекина
19:02 Крупнейший спад производства: В мире резко подскочили цены на кофе
18:42 Скандал с дантисткой из Ровно получил продолжение
18:36 Главнокомандующий ВСУ Хомчак уходит в отставку
17:59 Сахар может привести к проблемам с психикой, - ученые
17:48 Нейро-лингвистическое оружие против страны-агрессора: В Сети обсуждают идею Мендель
Все новости »

Тайвань укрепляет свою обороноспособность для слежки за ВМФ Китая

Главная » Последние новости » Новости мира » Тайвань укрепляет свою обороноспособность для слежки за ВМФ Китая
 
Печать Отправить на почту

 

 

Тайвань купит шесть разведывательных модулей MS-110, а также учебное и сопутствующее оборудование, чтобы улучшить наблюдение за НОАК.

Тайвань подписал с Соединенными Штатами сделку на сумму 343 млн долларов США на покупку разведывательного оборудования, чтобы позволить его военно-воздушным силам значительно усилить наблюдение за прибрежными действиями китайского военно-морского флота, поскольку остров укрепляет свою защиту от угрозы из Пекина. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Businessinsider.

Сделка, объявленная министерством обороны острова в среду на веб-сайте государственных торгов, была подписана миссией министерства, находящейся в США, и Американским институтом на Тайване, который представляет интересы США при отсутствии официальных отношений.

Согласно пресс-релизу, обнародованному министерством, сделка была заключена 7 июля. Согласно контракту, разведывательные модули MS-110 будут доставлены в Хуалянь на востоке Тайваня, где ВВС базируют свою истребительную эскадрилью F-16.

MS-110 — это мультиспектральный модуль, устанавливаемый на самолет для получения изображений и разведывательных данных на большом расстоянии.

Читайте: В одном из заповедников Китая обнаружили 10 новых видов пауков и новое растение

Военно-воздушные силы острова располагают 142 истребителями F-16. Они заказали в США 66 улучшенных самолетов F-16V «Viper» и открыли региональный центр технического обслуживания и ремонта боевых самолетов.

Тайваньские СМИ сообщили, что плохое качество снимков прохода китайской боевой группы Ляонин в Тайваньском проливе, сделанных военными острова в апреле прошлого года, побудило министерство обороны купить разведывательное оборудование.

Сделка, которая включает шесть модулей MS-110, три переносные наземные станции, одну стационарную наземную станцию, запасные и ремонтные части, системную и логистическую поддержку, обучение персонала и оборудование для обучения, была одобрена Государственным департаментом США в октябре.

Читайте: Китай провел военные учения по воздушным бомбардировкам Тайваня

Согласно заявлению американского поставщика Collins Aerospace, подразделения Raytheon Technologies Corp, MS-110 позволяет делать снимки в дневное и ночное время, а также на большой площади и на большом расстоянии.

В октябре Госдепартамент заявил, что сделка поможет улучшить способность Тайваня «противостоять текущим и будущим угрозам путем предоставления своевременных средств наблюдения и разведки (ISR) для его безопасности и обороны».

В заявлении также говорится, что усиление потенциала является сдерживающим фактором для региональных угроз и поможет укрепить самооборону острова.

Чтобы смягчить конфронтацию между Вашингтоном и Пекином, министр обороны США Ллойд Остин заявил во время своего визита в Сингапур во вторник, что США не стремятся к конфронтации.

«Я полон решимости поддерживать конструктивные, стабильные отношения с Китаем, в том числе более тесные кризисные связи с Народно-освободительной армией».

Но он также сказал, что США и впредь будут сосредоточены на помощи Тайваню.

«Никто не хочет видеть одностороннее изменение статус-кво в отношении Тайваня, и, опять же, мы поддерживаем Тайвань и его способность защищаться», — сказал Остин.
Экономические новости youtube
Посещений: 138

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 
Подписаться
Уведомить о
0 Комментарий
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии



Аналитика

"Кредитные ловушки" КНР: станет ли Украина китайской провинцией
Эпидемия электросамокатов: За что мы обожаем и ненавидим новомодный транспорт
Сначала Трамп, теперь Байден: Украина чувствует себя обманутой американским союзником
Поднебесная во Вселенной: Китай выходит в лидеры освоения космоса
Цена компромисса: Германия и США хотят мобилизовать 1 млрд долларов для "зеленого фонда" Украины за "Северный поток-2"
Вопросы без ответа: Кто и почему убил известного журналиста Павла Шеремета?
Кличко: "Я должен изменить окружающий мир в соответствии с моими ценностями"
Киев предлагает Пекину стать "мостом в Европу" с помощью инфраструктурного сотрудничества
"Историческое событие": В Украине приняты все законодательные акты по судебной реформе
ЕС и Украина подпишут "стратегическое партнерство" по сырью
Все статьи


Мир

Все топ-статьи



Армия

Тактический ракетный комплекс «Точка-У»
Боевая бронированная машина «Дозор-Б»
Танк Type 10 (Япония)
Бронетранспортер «Арбалет»
Вся армия    >>

Персоны

Симоненко
Петр
Вадатурский

Алексей
Рабинович
Вадим
Орлов
Владимир
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Проблемы реформы здравоохранения: почему врачи массово уезжают из Украины

Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка


Мнения
Пять причин, почему Украину не пригласили на саммит НАТО
Константин Елисеев

Пять причин, почему Украину не пригласили на саммит НАТО

Надо делать выводы
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Кто из экс-чиновников не хочет покидать госдачи в Конча-Заспе (10782)

Курьез: В РФ опозорились, "присвоив" своей авиации истребитель США (9503)

В киевских дворах будут брать деньги за парковку даже с жильцов дома. В месяц - более 1,5 тыс. грн (8474)









Экономические новости youtube



КУРЬЕЗЫ

В Калифорнии медведица с детьми пришла купаться на переполненный пляж (ВИДЕО)

В Японии гроздь винограда продали за рекордные 12 тысяч долларов. ФОТО

На Трухановом острове в Киеве работник решил «покосить» песок вместо травы. ФОТО

Англичанин создал ферму, на которой выращивает эксклюзивную мебель и предметы интерьера. ФОТО

Беверли-Хиллз №2: как выглядит столица цыган-миллионеров. ФОТО


Декларация





bigmir)net TOP 100

 