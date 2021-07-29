Тайвань укрепляет свою обороноспособность для слежки за ВМФ Китая

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Тайвань купит шесть разведывательных модулей MS-110, а также учебное и сопутствующее оборудование, чтобы улучшить наблюдение за НОАК.

Тайвань подписал с Соединенными Штатами сделку на сумму 343 млн долларов США на покупку разведывательного оборудования, чтобы позволить его военно-воздушным силам значительно усилить наблюдение за прибрежными действиями китайского военно-морского флота, поскольку остров укрепляет свою защиту от угрозы из Пекина. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Businessinsider.

Сделка, объявленная министерством обороны острова в среду на веб-сайте государственных торгов, была подписана миссией министерства, находящейся в США, и Американским институтом на Тайване, который представляет интересы США при отсутствии официальных отношений.

Согласно пресс-релизу, обнародованному министерством, сделка была заключена 7 июля. Согласно контракту, разведывательные модули MS-110 будут доставлены в Хуалянь на востоке Тайваня, где ВВС базируют свою истребительную эскадрилью F-16.

MS-110 — это мультиспектральный модуль, устанавливаемый на самолет для получения изображений и разведывательных данных на большом расстоянии.

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Военно-воздушные силы острова располагают 142 истребителями F-16. Они заказали в США 66 улучшенных самолетов F-16V «Viper» и открыли региональный центр технического обслуживания и ремонта боевых самолетов.

Тайваньские СМИ сообщили, что плохое качество снимков прохода китайской боевой группы Ляонин в Тайваньском проливе, сделанных военными острова в апреле прошлого года, побудило министерство обороны купить разведывательное оборудование.

Сделка, которая включает шесть модулей MS-110, три переносные наземные станции, одну стационарную наземную станцию, запасные и ремонтные части, системную и логистическую поддержку, обучение персонала и оборудование для обучения, была одобрена Государственным департаментом США в октябре.

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Согласно заявлению американского поставщика Collins Aerospace, подразделения Raytheon Technologies Corp, MS-110 позволяет делать снимки в дневное и ночное время, а также на большой площади и на большом расстоянии.

В октябре Госдепартамент заявил, что сделка поможет улучшить способность Тайваня «противостоять текущим и будущим угрозам путем предоставления своевременных средств наблюдения и разведки (ISR) для его безопасности и обороны».

В заявлении также говорится, что усиление потенциала является сдерживающим фактором для региональных угроз и поможет укрепить самооборону острова.

Чтобы смягчить конфронтацию между Вашингтоном и Пекином, министр обороны США Ллойд Остин заявил во время своего визита в Сингапур во вторник, что США не стремятся к конфронтации.

«Я полон решимости поддерживать конструктивные, стабильные отношения с Китаем, в том числе более тесные кризисные связи с Народно-освободительной армией».

Но он также сказал, что США и впредь будут сосредоточены на помощи Тайваню.

«Никто не хочет видеть одностороннее изменение статус-кво в отношении Тайваня, и, опять же, мы поддерживаем Тайвань и его способность защищаться», — сказал Остин.