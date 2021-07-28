Южная Корея собирается приобрести беспилотные боевые системы на базе ИИ
Южнокорейские военные вскоре смогут купить беспилотные боевые системы на базе искусственного интеллекта (ИИ), чтобы подготовиться к новым видам войны в кибернетическом, космическом и электронном секторах.
Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на defenseworld.
«Поскольку наши соседние страны прилагают национальные усилия к развитию науки и технологий, чтобы подготовиться к будущему, наши вооруженные силы также должны быстро внедрять передовые технологии, такие как искусственный интеллект и беспилотные системы, и сосредоточиться на разработке оборонной политики и стратегий на будущее», — сказал министр обороны Сух Ук.
В рамках «процесса быстрого приобретения» министерство обороны раскрыло планы закупки нового передового оружия, такого как дроны. Объединенный комитет начальников штабов разработает новые планы операций по включению в список беспилотных боевых систем на базе искусственного интеллекта, сообщили в среду местные СМИ со ссылкой на министерство.
Минобороны завершило реорганизацию, предоставив Управлению оборонной реформы больше полномочий возглавить инициативу по скорейшему развертыванию новых боевых систем.
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