Стало известно, как изменится мировой спрос на бензин

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Мировой спрос на бензин может замедлиться на фоне роста числа заболевших из-за "Дельта"-штамма COVID-19.

Аналитики прогнозирует, что незначительное восстановление мирового спроса на топливо, в частности, на бензин, может прекратиться на фоне роста числа случаев заболевания COVID-19 и перевода работы на дом, сообщает Reuters. Об этом передают Экономические Новости.

Согласно имеющимся данным, число случаев коронавируса во всем мире начало расти после значительного падения в мае и июне, что подрывает восстановление спроса на транспортное топливо.

В июльском отчете Международного энергетического агентства (МЭА) говорится, что в июне месячный рост мобильности и спроса на транспортное топливо замедлился.

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В настоящее время МЭА ожидает, что к следующему году глобальный спрос на топливо достигнет уровня, предшествующего пандемии. Однако аналитики сообщают, что ожидания могут быть преувеличены, если увеличение случаев заболевания и медленные темпы вакцинации во всем мире еще больше усилят структурные изменения спроса, включая поездки на работу и авиаперелеты.

МЭА, представляющее страны-потребители нефти, также заявило в марте, что спрос на бензин вряд ли вернется к уровням 2019 года, в значительной степени из-за перехода на электромобили. Ожидается, что мировой спрос на бензин в этом году составит 25,4 миллиона баррелей в сутки, что на 4,5% ниже уровня 2019 года.

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Страны Азии снова ограничивают передвижение, что влияет на уровень спроса. Индонезия, крупнейший импортер бензина в Азию, борется с самой страшной вспышкой коронавируса в Азии. Последнее обновление схем путешествий, которые Google собрала с телефонов своих пользователей, показало, что количество посещений магазинов и мест отдыха в Индонезии упало с 10 июня по 22 июля на 21%, а количество поездок на работу — на 33%.

В Индии импорт сырой нефти, которая является вторым крупнейшим импортером в Азии, в июне упал до девятимесячного минимума. В США также наблюдается рост заболевамости. Официальные лица в некоторых штатах, таких как Калифорния, восстанавливают карантинные ограничения.