Россия назвала партнера Bellingcat «иностранным агентом»

Главная » Последние новости » Новости мира » Россия назвала партнера Bellingcat "иностранным агентом" Россия назвала партнера Bellingcat "иностранным агентом"

Закрыть Отправить

Действия Кремля против издания Insider и журналистов рассматриваются как месть за участие в раскрытии роли Кремля в Солсбери и других покушениях российских спецслужб на убийства.

Россия назвала местного партнера группы журналистских расследований Bellingcat «иностранным агентом» в качестве очевидной мести за помощь в раскрытии роли Кремля в отравлениях в Солсбери и покушениях, совершенных российскими спецслужбами, информируют Экономические новости.

Министерство юстиции России назвало «иностранным агентом» сайт расследований The Insider, а также пять журналистов других изданий, что подразумевает, что информационные агентства и отдельные репортеры получают иностранные деньги, чтобы влиять на российскую политику.

Это требование требует от изданий маркировать весь свой контент, что, как говорят, отпугивает потенциальных партнеров и рекламодателей. Организации, которые будут признаны не соответствующими закону, могут быть вынуждены закрыться.

«В связи с включением «Инсайдера» в список министерства юстиции, мы заявляем, что наша редакция продолжит свою работу», — говорится в заявлении The Insider. «Мы продолжим знакомить читателей с общественно важной информацией в полном объеме и без цензуры в соответствии с законами и здравым смыслом».

Читайте: Польша признает победу России в споре по "Северному потоку-2"

Штаб-квартира The Insider находится в Риге, хотя его журналисты часто работают в России.

The Insider стал одним из нескольких новых сайтов, публикующих разоблачительные материалы, которые ставят Кремль в неловкое положение. Наряду с Bellingcat, он помог раскрыть личности двух агентов ГРУ, которые, как считается, совершили отравление в Солсбери, киллерскую группу ФСБ, стоявшую за отравлением лидера оппозиции Алексея Навального, а также другие попытки убийства и предполагаемые акты тайного промысла российских шпионов в Европе.

Включение в список произошло на фоне тотальных преследований независимых СМИ в России. The Insider — 16-е СМИ, попавшее в список иностранных агентов. Некоторые издания закрылись после того, как их объявили «иностранными агентами», заявив, что это лишило их потенциальных источников финансирования. Другие, например, Meduza, избежали закрытия благодаря усилиям по краудфандингу.

Читайте: «Прикормленные, продажные и пророссийские»: Чорновил раскритиковал журналистов, которых Зеленский кормил шашлыком

Прокуроры также признали «экстремистским» расследовательское подразделение организации Навального и требуют миллионных штрафов от RFE/RL, финансируемой Конгрессом США организации, которая публикует новости на русском языке.

На прошлой неделе Россия объявила сайт «Проект» «нежелательной организацией», вынудив его закрыться и обязав другие информационные агентства удалить свои ссылки на репортажи «Проекта» под угрозой судебного преследования. Proekt расследовал коррупцию среди высокопоставленных соратников Путина и заявил, что нашел девушку, которая, как считается, является его тайной дочерью.

Пять российских журналистов, названных в пятницу «иностранными агентами», работают в «Проекте», «Открытых медиа» и на фрилансе.