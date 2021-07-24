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Россия назвала партнера Bellingcat «иностранным агентом»

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Действия Кремля против издания Insider и журналистов рассматриваются как месть за участие в раскрытии роли Кремля в Солсбери и других покушениях российских спецслужб на убийства.

Россия назвала местного партнера группы журналистских расследований Bellingcat «иностранным агентом» в качестве очевидной мести за помощь в раскрытии роли Кремля в отравлениях в Солсбери и покушениях, совершенных российскими спецслужбами, информируют Экономические новости.

Министерство юстиции России назвало «иностранным агентом» сайт расследований The Insider, а также пять журналистов других изданий, что подразумевает, что информационные агентства и отдельные репортеры получают иностранные деньги, чтобы влиять на российскую политику.

Это требование требует от изданий маркировать весь свой контент, что, как говорят, отпугивает потенциальных партнеров и рекламодателей. Организации, которые будут признаны не соответствующими закону, могут быть вынуждены закрыться.

«В связи с включением «Инсайдера» в список министерства юстиции, мы заявляем, что наша редакция продолжит свою работу», — говорится в заявлении The Insider. «Мы продолжим знакомить читателей с общественно важной информацией в полном объеме и без цензуры в соответствии с законами и здравым смыслом».

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Штаб-квартира The Insider находится в Риге, хотя его журналисты часто работают в России.

The Insider стал одним из нескольких новых сайтов, публикующих разоблачительные материалы, которые ставят Кремль в неловкое положение. Наряду с Bellingcat, он помог раскрыть личности двух агентов ГРУ, которые, как считается, совершили отравление в Солсбери, киллерскую группу ФСБ, стоявшую за отравлением лидера оппозиции Алексея Навального, а также другие попытки убийства и предполагаемые акты тайного промысла российских шпионов в Европе.

Включение в список произошло на фоне тотальных преследований независимых СМИ в России. The Insider — 16-е СМИ, попавшее в список иностранных агентов. Некоторые издания закрылись после того, как их объявили «иностранными агентами», заявив, что это лишило их потенциальных источников финансирования. Другие, например, Meduza, избежали закрытия благодаря усилиям по краудфандингу.

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Прокуроры также признали «экстремистским» расследовательское подразделение организации Навального и требуют миллионных штрафов от RFE/RL, финансируемой Конгрессом США организации, которая публикует новости на русском языке.

На прошлой неделе Россия объявила сайт «Проект» «нежелательной организацией», вынудив его закрыться и обязав другие информационные агентства удалить свои ссылки на репортажи «Проекта» под угрозой судебного преследования. Proekt расследовал коррупцию среди высокопоставленных соратников Путина и заявил, что нашел девушку, которая, как считается, является его тайной дочерью.

Пять российских журналистов, названных в пятницу «иностранными агентами», работают в «Проекте», «Открытых медиа» и на фрилансе.
Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
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