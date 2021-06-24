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Против Меган Маркл началось официальное расследование за унижения обслуживающего персонала

Главная » Последние новости » Новости мира » Против Меган Маркл началось официальное расследование за унижения обслуживающего персонала
 
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Принц Гарри приедет на открытие статуи своей покойной матери принцессы Дианы в Лондоне

Уже первого июля на открытие статуи покойной принцессы Дианы приедет принц Гарри, и скорее всего, он возьмет с собой старшего сына Арчи. А вот Меган Маркл приезжать не собирается. Ведь она не так давно родила второго ребенка. Кроме того не утихает скандал, связанный с тем, что она издевалась над обслуживающим персоналом. Королевской двор решил начать новое расследование, чтобы во всем разобраться. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на StyleCaster.

Повторное расследование этой истории начато через два года после первых жалоб прислуги. С этой целью члены королевской семьи наняли независимую юридическую компанию. Ожидается, что результаты расследования будут опубликованы примерно за неделю. По словам другого инсайдера, юристы до сих пор пытаются выяснить все обстоятельства того, что на самом деле происходило в тот момент в дворце. Поэтому результаты расследования появятся только в следующем году.

Когда о расследовании сообщили Маркл, она требовала буквально по пунктам выяснить детали всех обвинений персонала в ее адрес.

«Такое впечатление, что это ведет к жесткому спаррингу между дворцом и герцогиней, которая, как известно, не соглашается со всеми обвинениями, которые есть. Во дворце серьезно занялись расследованием и собираются найти правду и доказать, что те, кто жаловался на поведение герцогини, заслуживают, чтобы их услышали «, — рассказал инсайдер.

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Но Меган Марк все равно настаивает на том, что она была справедлива с персоналом.

 
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