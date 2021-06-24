Цены на нефть начали расти: названа причина

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Нефть дорожает из-за данных Минэнерго США о сокращении запасов.

Цены на нефть повысились в четверг, 24 июня, на данных Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA) о падении запасов, а также растущими сомнениями в отношении будущего ядерной сделки с Ираном 2015 г.

Как передаёт Укринформ, об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com, информируют Экономические Новости со ссылкой на Укринформ.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $75,29 за баррель, что на $0,1 (0,13%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи NYMEX выросла на $0,11 (0,15%) — до $73,19 за баррель. Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне $75,19 и $73,08 соответственно.

Минэнерго США опубликовал накануне доклад о сокращении запасов нефти в стране по итогам пятой недели подряд — это самый длительный период падения с января. Запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 18 июня, уменьшились на 7,6 млн баррелей, до 459,1 млн барр., минимума с марта 2020 года. Запасы бензина сократились на 2,9 млн барр., дистиллятов — выросли на 1,8 млн барр.

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«Цены на нефть выросли на данных по запасам в США. Они подтвердили сильные перспективы роста спроса на топливо во второй половине этого года, подкрепленного восстановлением дорожных и воздушных перевозок. Стоит также сказать о том, что в переговорах по ядерной сделке 2015 г. с Ираном все еще есть пробелы», — сказал Хироюки Кикукава, генеральный менеджер по исследованиям Nissan Securities.

Иран заявил 23 июня о том, что Соединенные Штаты согласились снять все санкции в отношении иранской нефти и судоходства. Однако Вашингтон заявил, что «ничего не будет согласовано, пока все не будет согласовано» в переговорах по возобновлению ядерной сделки с Ираном 2015 г.

Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники (ОПЕК+) 1 июля обсудят дальнейшее увеличение нефтедобычи и поставок с августа. Но на данный момент никакого решения по этом вопросу принято не было, сообщили Reuters два источника в ОПЕК+.

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