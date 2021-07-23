Лидер Китая Си Цзиньпин впервые за долгое время отправился в Тибет, — СМИ

Главная » Последние новости » Новости мира » Лидер Китая Си Цзиньпин впервые за долгое время отправился в Тибет, - СМИ Лидер Китая Си Цзиньпин впервые за долгое время отправился в Тибет, - СМИ

Закрыть Отправить

В пятницу государственные СМИ сообщили, что лидер Китая Си Цзиньпин совершает редкую поездку в политически чувствительный регион Китая - Тибет. Это первый такой визит высшего лидера страны за более чем три десятилетия.

Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на ibtimes.

На протяжении веков Тибет чередовал независимость и контроль со стороны Китая, который утверждает, что в 1951 году он «мирно освободил» пересеченное плато и принес инфраструктуру и образование в ранее слаборазвитый регион.

Но многие изгнанные тибетцы обвиняют центральное правительство в религиозных репрессиях и разрушении их культуры.

В 2008 году регион взорвался смертоносными беспорядками после роста гнева по поводу предполагаемого растворения его древней культуры в результате быстрого развития, подпитываемого Китаем.

Читайте: В Тибете обнаружили интересную находку

На кадрах, опубликованных в пятницу государственной телекомпанией CCTV, Си был замечен приветствующим толпу в этнических костюмах и размахивающим китайскими флагами, когда он выходил из своего самолета по красной ковровой дорожке.

Хотя он прибыл в аэропорт Ньингчи-Майнлинг на юго-востоке Тибета еще в среду, официальные СМИ не упоминали о его визите еще два дня.

После «теплого приема массы всех этнических групп» Си отправился к мосту через реку Ньянг, чтобы узнать об экологии и защите окружающей среды реки Ярлунг Цангпо и реки Ньянг, сообщает CCTV.

Читайте: Закодируют всех: Глава Китая на саммите G20 предложил создать международную систему «кодов здоровья»

Си посещал Тибет дважды: один раз в 1998 году в качестве партийного руководителя провинции Фуцзянь, а второй раз в 2011 году в качестве вице-президента.

Последним лидером Китая, который посетил Тибет, был Цзян Цзэминь в 1990 году.

Правозащитная группа International Campaign for Tibet заявила в четверг, что люди в Лхасе «сообщали о необычных действиях и отслеживании их передвижения» перед визитом китайского лидера: дороги были заблокированы, а сотрудники службы безопасности проверяли действия людей.

На этот раз Си также посетил Музей городского планирования Ньингчи и другие районы, чтобы изучить планирование городского развития, возрождение сельской местности и строительство городских парков.

В четверг он направился на вокзал Ньингчи, чтобы узнать о планировании Сычуань-Тибетской железной дороги, прежде чем сесть на поезд до Лхасы.

Пекин рассматривает развитие как противоядие от недовольства в Тибете, где многие до сих пор почитают Далай-ламу — изгнанного духовного лидера региона — и возмущаются наплывом китайских туристов и поселенцев.

С 2008 года Китай вливал в регион инвестиции, что сделало Тибет одним из самых быстрорастущих регионов Китая в экономическом отношении, согласно статистике.

В последние десятилетия в Тибете вспыхивали спорадические протесты, в том числе несколько самосожжений монахами в центре Лхасы и крупные протесты против китайского правления в 2008 году, в результате которых многие погибли.