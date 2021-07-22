От Китая до Германии наводнения демонстрируют, как опасно изменение климата

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Смертельные наводнения, перевернувшие жизнь как в Китае, так и в Германии, стали серьезным напоминанием о том, что изменение климата делает погоду во всем мире еще более экстремальной.

Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Reuters.

По меньшей мере 25 человек в центральной китайской провинции Хэнань погибли во вторник, а десятки людей оказались в ловушке в городском метро, ​​когда вода хлынула через столицу региона Чжэнчжоу после нескольких дней проливного дождя.

Наводнение унесло жизни не менее 160 человек в Германии и еще 31 человека в Бельгии на прошлой неделе. Катастрофа усилила сигнал о том, что необходимо будет внести значительные изменения, чтобы подготовиться к аналогичным событиям в будущем.

«Правительства должны сначала понять, что инфраструктура, которую они построили в прошлом или даже недавно, уязвима для этих экстремальных погодных явлений», — сказал Эдуардо Арарал, доцент и содиректор Института водной политики Сингапурской школы Ли Куан Ю.

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Согласно исследованию, опубликованному 30 июня в журнале Geophysical Research Letters, в Европе изменение климата, вероятно, увеличит количество больших, медленно движущихся штормов и вызвать наводнения, подобные тем, которые наблюдались в Германии и Бельгии.

Поскольку с изменением климата атмосфера нагревается, она также удерживает больше влаги, а это означает, что при разрыве дождевых облаков выпадает больше дождя. К концу века такие штормы могут происходить в 14 раз чаще, как выяснили исследователи в ходе компьютерного моделирования.

Хотя наводнение, опустошившее обширные территории западной и южной Германии, произошло за тысячи километров от событий в Хэнани, оба случая подчеркнули уязвимость густонаселенных районов перед катастрофическими наводнениями и другими стихийными бедствиями.

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cnsphoto via REUTERS/File Photo

«Вам нужны технические меры, укрепление дамб и защитные сооружения от наводнений. Но нам также необходимо реконструировать города», — сказал Фред Хаттерманн из Потсдамского института исследований воздействия на климат. Он сказал, что все большее внимание уделяется так называемым мерам по адаптации к окружающей среде, таким как польдеры и равнины, которые могут быть затоплены, чтобы остановить слишком быстрое стекание воды.

«Но когда идет действительно сильный дождь, все это может не помочь, поэтому мы должны научиться жить с этим», — сказал он.

Укрепление дамб и строительство защищенных от изменения климата домов, дорог и городской инфраструктуры обойдется в миллиарды. Но драматические кадры с мобильных телефонов, на которых люди пробирались через метро, ​​погруженные в воду по грудь в Чжэнчжоу, или плачущие от страха, когда грязь и мусор проносились по средневековым немецким городам, ясно показали цену бездействия.

China Daily via REUTERS/File Photo

«Это шокирует, и я должен сказать, что это страшно», — сказал Джон Бучковски, водитель автомобиля Красного Креста, который на этой неделе участвовал в спасательных работах в Западной Германии. «Это похоже на город-призрак, нигде нет людей, только мусор. И немыслимо, чтобы это происходило в Германии».

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Ко Тие-Йонг, специалист по погоде и климату из Сингапурского университета социальных наук, сказал, что потребуется общая оценка рек и водных систем в районах, уязвимых к изменению климата, включая города и сельскохозяйственные угодья.

«Наводнения обычно возникают из-за сочетания двух факторов: во-первых, более сильные, чем обычно, ливни, а во-вторых, недостаточная пропускная способность рек для сброса дополнительной собранной дождевой воды», — сказал он.

Как в Китае, так и в северо-западной Европе бедствия последовали за периодом необычно сильных дождей, эквивалентных в случае Китая ливню, где годовая норма осадков выпала всего за три дня, что полностью свело на нет защиту от наводнений.