Несправедливо осужденного американца освободили после 20 лет в тюрьме

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Ранее на этой неделе судья снял все обвинения с 59-летнего мужчины из Джорджии, который провел более 20 лет в тюрьме за убийство священнослужителя и его жены в 1985 году, сообщила государственная прокуратура в понедельник.

Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на ibtimes.

Деннис Перри был освобожден от обвинений в убийстве после того, как недавно обнаруженные улики ДНК показали, что он мог быть оправдан в суде 2003 года по делу о смерти Гарольда и Тельмы Суэйн, если бы эти улики предоставили в тот момент, сообщает News 4 со ссылкой на пресс-релиз окружного прокурора округа Глинн Кейта Хиггинса.

В 2000 году Перри был приговорен к двум пожизненным заключениям подряд после того, как был признан виновным в убийстве Суэйнов в вестибюле баптистской церкви «Восходящая дочь» во время вечернего изучения Библии в Уэверли, графство Камден, штат Джорджия, 11 марта 1985 года.

Судья Верховного суда округа Глинн Стивен Скарлетт отменил обвинительный приговор в убийстве 17 июля прошлого года после обнаружения новых улик, и Перри был освобожден под подписку о невыезде до решения окружного прокурора об отклонении обвинений.

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По словам окружного прокурора, следователи обнаружили два волоса, принадлежащих предполагаемому убийце, личность которого не указана в отчете, в петлях очков, обнаруженных на месте преступления в 1985 году.

В феврале прошлого года частным следователям, работающим на Перри, удалось получить образец волос у женщины из округа Брантли, которая является матерью мужчины, причастного к убийствам Суэйнов, но не обвиненного в них, говорится в пресс-релизе. Ее ДНК совпала с ДНК волос, найденных в очках, что привело к повторному открытию дела.

Перед судом в 2003 году тестирование образцов волос показало, что они не принадлежали Перри, но он был признан виновным на основании косвенных улик, говорится в сообщении.

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Прокуратура решила не возбуждать дело даже после того, как семья Суэйнов заявила, что они «не верят, что Деннис Перри совершил эти убийства», — цитирует Хиггинса Fox News.

«Это заняло много времени, но я никогда не сдавался», — цитирует Перри GIP в заявлении после объявления об освобождении.

«Мы благодарны, что, наконец, новый окружной прокурор судебного округа Брансуика, Кейт Хиггинс, был готов пересмотреть это дело на основе принципов справедливости и снять обвинения, а не просто бороться за вынесение приговора любой ценой», — сообщает организация.

По данным GIP, после освобождения из тюрьмы Перри находится дома со своей женой Брендой. Он восстанавливает отношения с друзьями и семьей, а также пытается восстановиться и приспособиться к новой жизни.

Джорджия является одним из 14 штатов, в которых в настоящее время нет закона о компенсации, который бы обеспечил финансовую помощь за годы, потерянные в результате неправомерного осуждения. Это побудило GIP организовать личный сбор средств, чтобы помочь Перри и его семье.