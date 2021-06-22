Сестра Ким Чен Ына заявила, что у США «неправильные» ожидания от Северной Кореи

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Влиятельная сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына заявила во вторник, что Вашингтон имел «неправильные» ожидания в отношении диалога с Пхеньяном и столкнется с «большим разочарованием», сообщают государственные СМИ.

Комментарии Ким Ё Чжон последовали после того, как советник по национальной безопасности США Джейк Салливан назвал первую реакцию Ким Чен Ына на недавний пересмотр Вашингтоном своего подхода к политике Северной Кореи «интересным сигналом». Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на ibtimes.

Администрация Байдена пообещала практический, выверенный подход, включая дипломатические усилия, чтобы убедить обедневший Север отказаться от его программ по ядерному оружию и баллистическим ракетам.

В ответ Ким Чен Ын на прошлой неделе заявил, что Пхеньян должен готовиться как к диалогу, так и к конфронтации.

Вашингтон счел его комментарии интересными, сказал Салливан ABC News, добавив, что администрация «будет ждать, будут ли они сопровождаться какой-либо более прямой коммуникацией с нами о потенциальном пути вперед».

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Но Ким Ё Чжон — ключевой советник своего брата — похоже, отвергла перспективы скорейшего возобновления переговоров.

«Вышло сообщение о том, что помощник президента США по национальной безопасности заявил, что рассматривает нашу высказанную на пленуме ЦК партии позицию в отношении США как „интересный сигнал“. Корейская пословица говорит, что все зависит от интерпретации. США, видимо, интерпретируют так, чтобы утешить самих себя. Самостоятельно полученные ложные ожидания повергнут их в еще большее разочарование», — выразила свою позицию Ким Ё Чжон в заявлении, опубликованном официальным информационным агентством Пхеньяна KCNA.

Северная Корея признала, что борется с продовольственным кризисом. В стране умирающий сельскохозяйственный сектор, который долгое время изо всех сил пытается прокормить жителей.

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В настоящее время КНДР находится в самоизоляции, чтобы защитить себя от пандемии коронавируса, и в результате торговля с Пекином — ее экономическая линия выживания — замедлилась до минимума, в то время как вся работа по международной помощи сталкивается с жесткими ограничениями.