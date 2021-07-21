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В ВОЗ сделали важное заявление по Дельта-штамму COVID-19

Главная » Последние новости » Новости мира » В ВОЗ сделали важное заявление по Дельта-штамму COVID-19
 
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В ВОЗ сообщили, что в ближайшее время Дельта-штамм может стать доминирующим.

В обзоре Всемирной организации здравоохранения говорится, что Дельта-штамм коронавируса может достичь доминирующих масштабов в всем мире. Об этом информируют Экономические Новости.

В обзоре подчеркивается, что Дельта-штамм может очень быстро усилиться, вытеснив другие варианты, и стать в ближайшие месяцы доминирующим. Штамм «дельта» был зафиксирован на территории 124 стран. К этим странам относятся Великобритания, Дания, Индия, Австралия, Китай, Бангладеш, Ботсвана, Индонезия, Португалия, Израиль, Сингапур, ЮАР и другие страны.

В ВОЗ сделали важное заявление по Дельта-штамму COVID-19

Сообщается, что за последнюю неделю в мире было выявлено 3,4 млн случаев заболевания COVID-19, что на 12% больше, чем неделей ранее. В случае, если нынешняя тенденция сохранится, то на протяжении следующих трех недель число официально подтвержденных новых случаев COVID-19 превысит показатель в 200 млн.

Читайте: ВОЗ рекомендует странам отказаться от COVID-сертификатов о вакцинации: причина

В ВОЗ сделали важное заявление по Дельта-штамму COVID-19

Напомним, ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что в мире может появиться новый штамм COVID-19, который будет намного опаснее Дельта-штамма. На сегодняшний день мир не справляется с COVID-пандемией. А для победы в каждой стране необходимо привить около 70% населения.
Экономические новости youtube Автор: Оксана Ельченко
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