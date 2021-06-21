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Северная Корея столкнулась с продовольственным кризисом, но Ким Чен Ын хочет «противостоять» США

Главная » Последние новости » Новости мира » Северная Корея столкнулась с продовольственным кризисом, но Ким Чен Ын хочет «противостоять» США
 
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Пхеньян заявил, что Ким «провел подробный анализ» политики Байдена в отношении Северной Кореи.

Северная Корея, вероятно, столкнулась с «напряженной» продовольственной ситуацией, вызванной пандемией и прошлогодним тайфуном, но ее лидер Ким Чен Ын скорее сосредоточен на противостоянии администрации Байдена. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на ibtimes.

По сообщениям государственных СМИ, Ким во время встречи правящей Рабочей партии в четверг «провел подробный анализ» политики администрации Байдена в отношении Северной Кореи, «прояснил соответствующие стратегические и тактические меры противодействия» и «подчеркнул необходимость подготовки как к диалогу, так и к конфронтации», — сообщает The New York Times.

Это произошло после того, как в апреле Белый дом объявил, что будет придерживаться «выверенного, практического подхода, который открыт для дипломатии и будет исследовать ее» с Северной Кореей. Хотя подробности политики Байдена в отношении Северной Кореи не разглашаются, есть предположения, что Байден будет искать «золотую середину между прямыми встречами Трампа с Кимом и стратегическим терпением бывшего президента Барака Обамы по сдерживанию ядерной программы КНДР», — сообщает ABC News.

Ранее на этой неделе страны «Большой семерки» (G7) также призвали к полной денуклеаризации Корейского полуострова, призывая Север отказаться от своей ядерной программы и вернуться к переговорам. В январе Ким пригрозил расширить ядерный арсенал страны, если Вашингтон не изменит свою «враждебную политику» по отношению к Северной Корее.

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Но аналитики, беседовавшие с ABC News, не исключают, что Ким начнет переговоры. По словам Чеонг Сон-Чанга из частного института Седжонга в Южной Корее, Ким «скорее всего, вернется к переговорам, но он не примет призыв к немедленной и полной денуклеаризации». Он добавил, что Ким может согласиться «сократить свой ядерный арсенал поэтапно, если администрация Байдена ослабит санкции».

Несколько аналитиков в Южной Корее также считают, что продовольственный кризис может подтолкнуть Кима к диалогу с целью получения внешней помощи, сообщает The New York Times.

Во вторник Ким заявил, что в некоторых случаях ситуация с продовольствием становится напряженной. Государственные СМИ сообщили, что аграрный сектор страны «не выполнил план производства зерна» из-за ущерба, нанесенного тайфуном в прошлом году.

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В сообщении NK News говорится, что цены на продукты питания в Северной Корее резко выросли: килограмм бананов стоит 45 долларов.

«В общем, все стало безумным. Некоторые товары подскочили в пять раз — некоторые до десяти», — говорится в отчете о недавних изменениях цен в Пхеньяне. Из-за пандемии страна закрыла свои границы, что серьезно повлияло на ее торговлю с Китаем, близким союзником.
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