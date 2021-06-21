Первая турецкая противокорабельная ракета Atmaca прошла последние испытания

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В пятницу Турция провела последний испытательный пуск своей отечественной противокорабельной ракеты дальнего действия Atmaca.

«Противокорабельная ракета Atmaca, стальной меч нашей родины, поразила целевой корабль во время последнего испытания сегодня, прежде чем она будет введена в эксплуатацию», — написал в Twitter президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, приложив 58-секундное видео, показывающее испытательный пуск ракеты. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Defenseworld.

Проект Atmaca направлен на замену американской ракеты Harpoon из арсенала вооруженных сил в рамках кампании по избавлению оборонной инфраструктуры Турции от явной зависимости от оборудования США и НАТО.

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Atmaca, производимая компанией Roketsan, представляет собой высокоточную ударную противокорабельную ракету большой дальности класса «поверхность-поверхность», которую можно интегрировать с патрульными катерами, фрегатами и корветами. Она имеет дальность действия более 200 км, что создает угрозу для целей, находящихся далеко за пределами видимости.

Она также обеспечивает возможность обновления цели, повторной атаки и прерывания миссии через современный канал передачи данных.