Солдаты НОАК «одержали победу» над индийскими войсками в столкновении в долине Галван, — китайские СМИ

Главная » Последние новости » Новости мира » Солдаты НОАК «одержали победу» над индийскими войсками в столкновении в долине Галван, - китайские СМИ Солдаты НОАК «одержали победу» над индийскими войсками в столкновении в долине Галван, - китайские СМИ

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Согласно сообщениям китайских государственных СМИ, солдаты Народно-освободительной армии Китая (НОАК) «одержали победу» над индийскими войсками в столкновении в долине Галван в июне 2020 года.

Как передают Экономические новости со ссылкой на defenseworld, в статье информационного агентства «Синьхуа», приписывалась победа «общей вере китайских офицеров и солдат — жить или умереть вместе на поле боя». Статья, опубликованная в субботу, позже была опубликована Global Times.

Согласно статье, «когда командир полка Ци Фабао был «осажден» индийскими войсками, солдат Чэнь Хунцзюнь схватил двух других солдат и бросился вперед, встречая брошенные камни и удары палками индийских военных. Используя свое тело как щит, Чэнь спас Ци».

Когда он увидел, что несколько солдат были осаждены индийскими войсками, Чэнь Хунцзюнь снова без колебаний развернулся и повел солдат снова атаковать на «поле битвы».

В сообщении «Синьхуа» говорится, что на том месте, где погибли Чэнь Хунцзюнь и другие солдаты, солдат Чэнь Сянжун лежал рядом с телом Чэнь Хунцзюня, сохраняя позу защиты своего командира батальона.

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33-летний Чэнь Хунцзюнь пожертвовал своей жизнью на передовой оборонительной конфронтации с Индией в долине Галван в июне 2020 года вместе с другими четырьмя своими соратниками, которые дислоцировались в горах Каракорум вместе с Народно-освободительной армией, говорится в сообщении.

После гибели и последующей государственной награды павшим солдатам многие пограничники и солдаты написали на своих шлемах клятву: «Не отказывайтесь ни на дюйм от живописного пейзажа Китая», чтобы напомнить себе об их самой важной миссии как китайских солдат.

В дни после столкновения в июне 2020 года, когда Индия опубликовала информацию о гибели 18 своих солдат, Китай попытался преуменьшить значение инцидента, заявив: «Есть потери с обеих сторон». Тем не менее он повысил это количество, позже выпустив видео столкновения своих солдат с индийскими войсками после государственных похорон погибших солдат.

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