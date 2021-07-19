В Германии настоящую гору выставили на продажу за $235 000

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Гора послужила источником вдохновения для создания шедевра под названием «Странник над морем тумана».

Гора в Саксонской Швейцарии (Германия) продается на eBay по сниженной цене в 235 000 долларов по сравнению с первоначальной запрашиваемой ценой в 1,2 миллиона долларов. Данная гора служила источником вдохновения для живописи XIX века. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на ibtimes.

Достопримечательность, известная как Циркельштайн, является самым маленьким холмом в Саксонской Швейцарии и была выставлена ​​на продажу на веб-сайте 15 июля. Холм находится на высоте около 384 м над Эльбскими песчаниковыми горами, также известными как Эльбские песчаники.

У холма есть вершина, покрытая лесом и имеющая форму конуса, а также уникальная 40-метровая вершина из песчаника. Немецкий художник-пейзажист Каспар Давид Фридрих прославил эту достопримечательность после того, как использовал ее в качестве вдохновляющего фона для своего шедевра 1818 года под названием «Странник над морем тумана», сообщает CBS News.

Нынешние владельцы горы объявили о продаже на eBay под заголовком: «Уникальная и ваша собственная гора в Саксонской Швейцарии». Это место для скалолазания и национальный парк в долине Эльбы, к юго-востоку от Дрездена, Германия.

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Андре Маршнер, менеджер по продажам собственности, сказал, что нынешние владельцы хотят расстаться с горой по «возрастным причинам». Он сказал, что владельцы больше не могут самостоятельно содержать лес и управлять им.

Потенциальные покупатели горы должны знать, что они не будут обладать исключительными правами на эту территорию. Холм окружен лесом, в котором есть несколько общественных пешеходных дорожек для отдыха. «Ставить забор — запрещено. Однако владелец — единственный, кому разрешено водить машину в этом районе», — сказал в интервью CBS News Ренке Коордес из государственного лесохозяйственного предприятия Sachsenforst.

Продавцы собственности объявили, что, несмотря на то, что гора занимает всего 20 акров площади, уникальные характеристики делают ее одним из самых ярких скальных образований в Эльбских песчаниковых горах, сообщает New York Post. Холм был выставлен на продажу в 2006 году по цене 1,2 миллиона долларов. По сообщениям, в 2007 году цена была снижена до 590 000 долларов, прежде чем она была снижена до ее текущей стоимости.