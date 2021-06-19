В центре Москвы сильный пожар, в небо поднялся столб дыма (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » В центре Москвы сильный пожар, в небо поднялся столб дыма (ВИДЕО) В центре Москвы сильный пожар, в небо поднялся столб дыма (ВИДЕО)

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Сильный пожар вспыхнул возле московских "Лужников" в России. Предполагается, что загорелись склады пиротехники.

По данным МЧС Москвы, пожар возник в 17:36 по адресу Лужнецкая набережная, дом 2/4, строение 4. Огнем охвачено 150 квадратных метров. Информации о пострадавших пока нет, передают Экономические новости со ссылкой на РосСМИ.

На месте происшествия слышны громкие хлопки, в небо поднимается черный дым и видны взрывы фейерверков. Их видно из разных уголков Москвы, а громкие взрывы слышны за несколько километров.

По данным дорожной полиции Москвы, движение на месте ЧП было ограничено, чтобы обеспечить проезд специальной техники.

«На складе пиротехники по адресу Лужнецкая набережная (д. 2/4) возник пожар. На место происшествия были направлены сотрудники дорожной полиции. Движение ограничено на двух из трех полос в каждом направлении в этом районе», — сообщила дорожная полиция Москвы в Твиттере.

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