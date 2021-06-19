Пауки опутали австралийский штат Виктория после наводнения (ФОТО и ВИДЕО)

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В австралийском штате Виктория, который недавно пострадал от наводнения, образовались массивные паучьи сети.

Как информируют Экономические новости, об этом сообщает BBC News.

В результате образовались большие «паутинные» листы, покрывающие водноболотные угодья между городами Сейл и Лонгфорд.

В некоторых местах паутина простиралась более чем на километр. Эксперты говорят, что пауки использовали стратегию выживания, выбрасывая шелковые нити, чтобы подняться над землей и спастись от стихии.

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Кен Уокер, старший куратор отдела насекомых Музея Виктории, сказал, что миллионы пауков могли оплести деревья и заборы. Он заявил, что паукам нужно очень быстро подниматься с земли, паутины крепятся к деревьям, что позволяет им быстро спастись.

Одна из членов местного совета, Кэролин Кроссли, сказала, что она спустилась на набережную озера, чтобы оценить ущерб от наводнения, и была поражена природным явлением. Г-жа Кроссли сказала, что она видела этот эффект раньше, но не в таком большом масштабе.

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«Это не было страшно — это было красиво. Все было окутано этой красивой тонкой паутиной, все деревья и заборы», — сказала она Би-би-си.

Видео с паутиной разместил на YouTube-канал 10 News First. В описании к видео необычное явление названо «паучьим апокалипсисом».

«Тысячи пауков собрались вместе, чтобы сплести гигантскую паутину, спасаясь от поднимающихся паводковых вод на юго-востоке штата Виктория», — говорится в видеоролике.

Ожидается, что тонкая паутина распадется в ближайшие дни.

Местные жители заявили, что это неземное зрелище им было приятно увидеть после ужасной погоды, которая была в предыдущие дни.

На прошлой недели сильные дожди и сильный ветер обрушились на большую часть штата Виктории, вызвав внезапные наводнения и нанеся огромный ущерб местным жителям.