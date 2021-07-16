США планируют ввести санкции в отношении китайских чиновников из-за Гонконга

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Соединенные Штаты готовятся ввести санкции в отношении ряда китайских официальных лиц в связи с подавлением Пекином демократии в Гонконге и предупреждают работающие там международные компании об ухудшении условий.

Об этом информируют Экономические новости со ссылкой на Reuters.

Источники сообщили, что финансовые санкции коснутся семи должностных лиц китайского офиса связи в Гонконге, официальной платформы, которая проецирует влияние Пекина на китайскую территорию.

В спецрекомендациях для международных компаний по существующим рискам ведения дел в Гонконге, выпущенных Государственным департаментом, подчеркнута обеспокоенность правительства США по поводу воздействия на международные компании закона о национальной безопасности Гонконга. Критики говорят, что Пекин ввел в действие этот закон в прошлом году, чтобы способствовать подавлению демократических активистов и свободной прессы.

«Ситуация в Гонконге ухудшается. И китайское правительство не выполняет взятых на себя обязательств в отношении того, как оно будет вести себя с Гонконгом, и поэтому это скорее рекомендация относительно того, что может произойти в Гонконге», — сказал президент США Джо Байден, отвечая на вопрос об этом на пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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Эти шаги знаменуют собой последнюю попытку администрации Байдена привлечь китайское правительство к ответственности за то, что Вашингтон называет эрозией верховенства закона в бывшей британской колонии, которая вернулась под контроль Китая в 1997 году.

Официальный представитель министерства иностранных дел Чжао Лицзянь заявил на очередной пресс-конференции в пятницу, что США должны прекратить вмешательство в дела Гонконга.

По его словам, Китай даст «решительный ответ» на действия США.

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Министерство финансов США отказалось комментировать этот вопрос после сообщений СМИ на этой неделе о возможных новых санкциях.