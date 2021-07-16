ООН: сотни тысяч россиян находятся на грани голода

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Более 9 миллионов россиян живут в условиях нехватки продовольствия или недоедания, говорится в докладе ЮНИСЕФ "Состояние продовольственной безопасности и питания в мире 2021".

По данным организации, входящей в состав ООН, в 2018-20 годах 400 тысяч российских граждан оказались в группе «острой продовольственной необеспеченности», информируют Экономические новости.

Это люди, которые находятся на грани голодной смерти. К этой категории, согласно методике, относятся те, кто вынужден ограничивать количество пищи, пропускать приемы пищи или не есть вообще из-за нехватки денег или других ресурсов.

Еще 8,8 миллиона россиян, по данным ЮНИСЕФ, находятся в группе «умеренного отсутствия продовольственной безопасности». Это люди, страдающие от недоедания. Им не приходится полностью отказываться от еды, но они вынуждены экономить, сокращая потребление пищи и заменяя полноценные продукты низкокачественным питанием.

По данным ЮНИСЕФ, россиян, которые вообще не имеют доступа к еде, не существует. В то же время организация подчеркивает, что опирается на официальную российскую статистику.

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В июне 2020 года российское правительство отчиталось перед ООН о полной ликвидации голода и крайней нищеты в рамках целей устойчивого развития.

Опасность голода вновь резко ухудшилась, констатирует ЮНИСЕФ в докладе.

Число недоедающих людей в мире достигло 15-летнего максимума на фоне пандемии, перебоев с поставками и резкого роста цен на продовольствие, что ударило по беднейшим странам.

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По оценкам ЮНИСЕФ, в конце 2020 года 768 миллионов человек, или почти 10% населения мира, недоедали. За год это число увеличилось на 118 миллионов человек, или на 18%.

Страны Африки к югу от Сахары (264 миллиона человек) и Южной Азии (305 миллионов) остаются горячими точками голода.