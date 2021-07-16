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«РФ должна уважать право Украины на транзит»: Байден и Меркель сделали заявление по Северному потоку-2

Главная » Последние новости » Новости мира » "РФ должна уважать право Украины на транзит": Байден и Меркель сделали заявление по Северному потоку-2
 
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Байден и Меркель высказались о Северном потоке-2 после встречи.

На пресс-конференции президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель было сделано заявление о том, что Россия не должна использовать газопровод «Северный поток-2» как оружие. А если Россия не будет уважать право Украины на транспортировку газа, то у Европейского Союза на этот случай есть инструмент санкций. Об этом сообщают Экономические Новости со ссылкой на ЛІГА.Новости.

Джо Байден сообщил, что США будут продолжать защищать союзников по НАТО на восточном фланге от российской агрессии. В свою очередь, Ангела Меркель подчеркнула, что несмотря на то, что у Германии с США разные оценки последствий запуска газопровода «Северный поток-2», единой позицией остается одно, что Украина должна продолжать осуществлять транзит газа.

«РФ должна уважать право Украины на транзит»: Байден и Меркель сделали заявление по Северному потоку-2

И если РФ не будет уважать право Украины на транзит газа, то Евросоюз начнет действовать активно, поскольку газопровод «Северный поток-2» не является проектом по замене транзита газа через Украины, а является просто дополнительным проектом. Относительно того, что означает «активно действовать», то Ангела Меркель сообщила, что так как Германия и Евросоюз много работали над продолжением газового контракта между Украиной и РФ до 2023 года, транзит газа через Украину должен быть продолжен. А если этого по каким-либо причинам не произойдет, то тогда ЕС придет применить соотвествующие инструменты, например, санкции.

Читайте: Меркель не достигла соглашения по газопроводу "Северный поток-2" во время визита к Байдену

«РФ должна уважать право Украины на транзит»: Байден и Меркель сделали заявление по Северному потоку-2

Джо Байден сообщил, что его команда и команда Ангелы Меркель будут думать над практическими шагами, если энергетическая безопасность Украины и Европы будет страдать от российских действий.

А при его президентсве не было смысла «вводить санкции», поскольку газопровод «Северный поток-2» был дострое практически на 90%… И США важно работать вместе с Германией, чтобы понять, что необходимо делать, если Россия начнет шантажировать Украину.

Читайте: Украина требует энергетических "гарантий безопасности" от встречи Байдена и Меркель
Экономические новости youtube Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 414

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1 Комментарий
Межтекстовые Отзывы
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Vladimir Taranenko
Vladimir Taranenko
6 часов назад

чистый развод со стороны фрау-пять пишем ,семь в уме.Никаких обязательств кроме возможности озаботится.

0



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