Забавный антипутинский перформанс в Женеве попал во все мировые СМИ (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Забавный антипутинский перформанс в Женеве попал во все мировые СМИ (ФОТО) Забавный антипутинский перформанс в Женеве попал во все мировые СМИ (ФОТО)

Закрыть Отправить

Перед встречей американского президента Джо Байдена и главы Кремля Владимира Путина, в Женеве прошел митинг с требованием вернуть свободу российским политзаключенным.

Участники митинга, который устроили в Женеве перед встречей российского и американского лидеров, осудили репрессии в отношении тех, кто выступил против Владимира Путина. Они утверждают, что российский президент является угрозой для безопасности Соединенных Штатов и Европы. Акцию протеста прокомментировал Игорь Эйдман. Об этом сообщают Экономические Новости со ссылкой на страницу оппозиционера в ФБ.

«Наши берлинцы, замечательные Александр Любушин (в роли Путина) , Инна Любушина (отдельное спасибо за фото и видео), Андрей Зайцев , Ирина Рау (Дрезден) зажигают в Женеве. Их перформанс на акции в защиту политзаключенных попал в новости ведущих мировых СМИ»

С помощью этой акции активисты пытались привлечь внимание мира к некоторым из наиболее острых проблем, которые должны обсуждать президенты.

Читайте: В России назвали ключевое отличие Путина от Байдена